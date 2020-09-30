РосЗМІ випадково видали фото винищувача ЗСУ за свій літак. Фото конфузу

Російський пропагандистський ресурс РИА Новости проілюстрував новину про нібито перехоплення літаків НАТО над Балтійським морем фотографією українського винищувача Су-27.

У публікації ЗМІ у Twitter на хвості літака чітко видно тризуб, однак в заголовоку новини зазначено "Російський Су-27 перехопив літаки НАТО над Балтійським морем".

Безглузда помилка авторів допису викликала ажіотаж в мережі та стала приводом для маси жартів і дотепних коментарів, які залишили користувачі мікроблогу.

"І позичили до зарплати", "Я так розумію, своє г*мно на фотці соромно показувати", "На фото поруч з українським винищувачем, напевно, ваші російські невидимки?", "Я так розумію, на фото літак НАТО з України" , "Слава нації. Українські літаки, що літають над Петербургом з перехопленими НАТО, разом в Петербург і російські Су-27 супроводжували, дорогу показували по всьому Балтійському морю у Фінську затоку до Неви, щоб не загубилися", – жартують люди.

"Українці віджали літак просто в польоті", "Мало того – вони його ще й перефарбували в польоті", "Слава Україні! Наш Су-27 вже звільнив Балтику від Росії", "Чому на росіянському літаку український тризуб? Гей, РИА Новости – поясніть?", "Балтійське море – це Україна!", "Азаза, на фото український Су з тризубом на крилі", – продовжилася дискусія під проколом російських пропагандистів.

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