Путін під час робочої зустрічі ніжно гладив склянку з олівцями: курйозний момент потрапив на відео

Президент Росії Володимир Путін потрапив у кумедну ситуацію на одній із робочих зустрічей. Голова держави просто під час розмови приділяв підвищену увагу одному з предметів інтер'єру.

Ролик опублікували в Telegram-каналі "Ви слухали маяк" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Своєрідним антистресом для Путіна стала підставка для канцелярського приладдя. Президент обертав органайзер в різні боки і погладжував його.

"Президентський протокол підсунув на стіл Путіну органайзер для олівців і скріпочок. Новий предмет у робочому кабінеті зацікавив голову держави", – підписали відео творці Telegram-каналу.

На робочій зустрічі з тимчасовим виконувачем обов'язків губернатора Хабаровського краю Михайлом Дегтяревим у вівторок, 16 лютого, Путін відволікся на інший предмет на столі для переговорів. Цього разу об'єктом інтересу президента РФ став стос паперів, який він вирівнював кілька разів.

Нагадаємо, в Німеччині під час карнавалу на одному з візків зобразили російського опозиціонера Олексія Навального, який б'є в пах Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США адвокат з'явився на судове засідання в Zoom під фільтром кота. Всі учасники відеоконференції, а також помічниця адвоката намагалися допомогти йому позбутися фільтра.