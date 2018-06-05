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"Просто фантастика!" Український військовослужбовець вразив акторським талантом

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У мережі з'явилося відео, на якому один з бійців Операції об'єднаних сил на Донбасі розважає товаришів за допомогою гумористичного номера.

На опублікованому в Twitter ролику видно, як чоловік з сильним акцентом в ролях обігрує сценку, яка дуже веселить його товаришів.

На момент написання новини ролик набрав понад 6 тис. переглядів в мережі.

"Україна має талант!" - сказано в підпису.

"Як чудово, просто фантастика. Це ще й виховна робота! Які ж ви все неймовірно прекрасні!", "Який молодець! Хлопці, спасибі вам - за вас, таких сміливих, надійних, професійних! Пишаємося вами!" - відзначили в коментарях користувачі.

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Свій коментар також залишив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"До 37-ми років дожив, а половину того, що було сказано не зрозумів", - написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу вразила історія помсти бійця АТО терористам.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкти
ООСвидео
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