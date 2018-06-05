"Просто фантастика!" Український військовослужбовець вразив акторським талантом

У мережі з'явилося відео, на якому один з бійців Операції об'єднаних сил на Донбасі розважає товаришів за допомогою гумористичного номера.
На опублікованому в Twitter ролику видно, як чоловік з сильним акцентом в ролях обігрує сценку, яка дуже веселить його товаришів.
На момент написання новини ролик набрав понад 6 тис. переглядів в мережі.
"Україна має талант!" - сказано в підпису.
Україна має талант! #War # війна # війна # ООС #Ukraine # Україна pic.twitter.com/DiShGkNK69- Конопляний Джмелик (@ dmitrosel007) 2 червня 2018 р
"Як чудово, просто фантастика. Це ще й виховна робота! Які ж ви все неймовірно прекрасні!", "Який молодець! Хлопці, спасибі вам - за вас, таких сміливих, надійних, професійних! Пишаємося вами!" - відзначили в коментарях користувачі.
Свій коментар також залишив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
"До 37-ми років дожив, а половину того, що було сказано не зрозумів", - написав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу вразила історія помсти бійця АТО терористам.
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "Обозреватель".