"Просто фантастика!" Украинский военнослужащий поразил актерским талантом

В сети появилось видео, на котором один из бойцов Операции объединенных сил на Донбассе развлекает товарищей с помощью юмористического номера.
На опубликованном в Twitter ролике видно, как мужчина с сильным акцентом в ролях обыгрывает номер, которая очень веселит его товарищей.
На момент написания новости ролик набрал более 6 тыс. просмотров в сети.
"Украина мае талант!" - сказано в подписи.
Україна має талант!#War #війна #война #ООС #Ukraine #Україна pic.twitter.com/DiShGkNK69— Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) 2 июня 2018 г.
"Как замечательно, просто фантастика. Это еще и воспитательная работа! Какие же вы все невероятно прекрасные!", "Какой молодец! Ребята, спасибо вам - за вас, таких смелых, надежных, профессиональных! Гордимся вами!" - отметили в комментариях пользователи.
Свой комментарий также оставил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
"До 37-ми лет дожил, а половину того, что было сказано не понял", - написал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, сеть поразила история мести бойца АТО террористам.
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