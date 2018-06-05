"Просто фантастика!" Украинский военнослужащий поразил актерским талантом

В сети появилось видео, на котором один из бойцов Операции объединенных сил на Донбассе развлекает товарищей с помощью юмористического номера.

На опубликованном в Twitter ролике видно, как мужчина с сильным акцентом в ролях обыгрывает номер, которая очень веселит его товарищей.

На момент написания новости ролик набрал более 6 тыс. просмотров в сети.

"Украина мае талант!" - сказано в подписи.

"Как замечательно, просто фантастика. Это еще и воспитательная работа! Какие же вы все невероятно прекрасные!", "Какой молодец! Ребята, спасибо вам - за вас, таких смелых, надежных, профессиональных! Гордимся вами!" - отметили в комментариях пользователи.

Свой комментарий также оставил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"До 37-ми лет дожил, а половину того, что было сказано не понял", - написал он.

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