"Позначка рептилоїда?" Чоловіки виявили "містичну" мітку на тілі та масово діляться феноменом у мережі

У мережі звернули увагу на феномен, згідно з яким у кожного другого чоловіка на вказівному пальці лівої руки (або правої, якщо людина лівша) є шрам.

Все почалося з подачі журналіста Олега Кашина, який запитав у мікроблозі в Twitter: "Чи правда, що у всіх чоловіків на лівому вказівному пальці є шрам? Прочитав про це в дагестанській групі "фб" і не повірив би, але у мене теж є такий шрам".

Це одкровення раптово отримало великий відгук у мережі. Користувачі почали масово шукати шрами на пальцях. І, як з'ясувалося, під таку категорію потрапили й жінки. Адже вони також можуть придбати таку позначку в процесі приготування на кухні.

Як підтвердження чоловіки і жінки опублікували фотографії. Незважаючи на відмінності за формою, у них дійсно майже в однакових місцях виявилися шрами.

А правда, що у всіх чоловіків на лівому вказівному пальці є шрам? Прочитав про це в дагестанської групи фб і не повірив би, але у мене теж є такий шрам (НЕ цитата). - Kashin⚓Kashin⚓Kashin (@KSHN) 21 серпня 2018 р.

"Дійсно є шрам. Позначка рептилоїда?", "Блін, дійсно є, і не один", "Справжня правда, підтверджую", "Що це ще за с*ане чаклунство", - написали в мережі.

У деяких співробітників OBOZREVATEL, а також чоловіків співробітниць також виявилися позначки на пальцях. Чоловіки зробили припущення, що вони були придбані в результаті роботи з інструментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні чоловіки запустили незвичайний флешмоб, пов'язаний із бородою.