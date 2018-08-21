"Підтираємось долонями": росіянам дали дику пораду, як заощадити

Росіянам порадили згортати туалетний папір при використанні в два рази з метою економії.

Ідею, яку запропонували виробники "Туалетного паперу з Набережних Човнів", стали жваво обговорювати в соцмережах жителі Росії.

"Відомо, що розмір людського серця можна визначити за стислою в кулак долонею. Ось і ми вирішили для ясності інструкції взяти в орієнтир вашу долоньку. Просто випряміть пальці і відірвіть шматок паперу розміром з довжину долоні", - сказали виробники, запропонувавши згорнути папір навпіл заради економії.

"Ще можна в хімчистку здавати," Я майкою зазвичай, так що ваші санкції мені не страшні", "ми всією сім'єю користуємося руками давно, ми вважаємо, що для користі нашій всемогутній потрібно економити", "Я долоньку використовую. Коли не вистачає, використовую другу. В місяць економлю 50 рублів, а за рік цілих 600!" - пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіян розлютило можливе скасування пенсій.