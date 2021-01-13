Оптична ілюзія з "відірваною" головою стала вірусною в мережі. Фото і відео

У соціальній мережі TikTok з'явилися кадри з чоловіком в басейні, у якого нібито відокремилася голова від тіла. Причиною "явища" стала оптична ілюзія з водою.

Цей випадок стався в одному з готелів на острові Барбадос. Коротке відео з "відірваною" головою розмістив у своєму TikTok Мік Воллес. Пост розлетівся інтернетом і набрав тисячі лайків (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я думаю, що мої мізки трохи відстали", – підписав він "безголові" кадри.

Кадри в басейні розлетілися по всьому інтернету TikTok Міка Воллеса

На зображеннях видно, що через прозорі стінки круглого басейну тіло людини у воді спотворилося, і голова від'єдналася від тіла. У міру наближення камери й зміни ракурсу, картинка почала нормалізуватися.

Голова почала наближатися до тіла TikTok Міка Воллеса

У коментарях користувачі пояснили природу явища, інші ж посміялися з ходи краба відпочивальника.

Краб'яча хода TikTok Міка Воллеса

"Краб'яча хода", "Я знаю, це наука... але це просто дико. Мій мозок просто відмовляється сприймати те, що я бачу", "Це називається переломлення", "Скільки часу у свій медовий місяць ви грали в цю гру? Я вмираю", – написали користувачі мережі під відео.

TikTok Міка Воллеса

TikTok Міка Воллеса

Як повідомляв OBOZREVATEL, дівчина в TikTok показала, як завити волосся за допомогою батареї. Відео стало вірусним і набрало понад мільйон переглядів. Багато хто вирішив повторити успіх дівчини й записав схожі ролики зі своїм волоссям.