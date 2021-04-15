Оптична ілюзія з "дівчиною-невидимкою" спантеличила мережу

Користувачів Reddit збила з пантелику оптична ілюзія з дівчиною-невидимкою або, як інші її назвали, хамелеоном. На знімку вона зображена на тлі традиційного корейського будинку, який просвічується через її "прозорість".

Знімок опублікував користувач TruStoryz. Але насправді ілюзія є роботою художниці Юн Да Ін і складається з двох зображень, пише Times Now Digital (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на першому кадрі зображено напівпрозоре обличчя дівчини перед будинком, оточеним деревами. Наступний же показує, що вона тримає дзеркало і кисть, демонструючи, що перше зображення не опрацьовували у фоторедакторах.

Оптична ілюзія з "дівчиною-невидимкою" Instagram Dain Yoon

Найбільш дивовижним у цьому мистецтві є те, що дівчина майже ідеально поєднується з навколишнім середовищем, а сама стає майже невидимою.

"Дівчиною-невидимкою" виявилася художниця Юн Да Ін

Відомо, що художниця Юн Да Ін (Dain Yoon) із Південної Кореї прославилася завдяки таким незвичайним ілюзіям, які створює за допомогою кольору, фарб і власного тіла. На одну роботу у неї іноді йде до 12 годин.

Пост з її оптичною ілюзією набрав більше ніж 20 700 голосів на Reddit. Вражені художнім оформленням, користувачі написали: "Серйозно, іноді мені доводиться докладати всіх зусиль, щоб розфарбувати лінії, а тут є люди, які можуть робити такі незвичайні речі. Як це? Дивовижно!", "Ох! Спершу я подумав, що це типовий знімок із подвійною експозицією".

Пропонуємо ознайомитися з іншими не менш дивовижними роботами південнокорейської художниці Юн Да Ін:

Роботи Юн Да Ін Instagram Dain Yoon

Роботи Юн Да Ін Instagram Dain Yoon

Роботи Юн Да Ін Instagram Dain Yoon

Роботи Юн Да Ін Instagram Dain Yoon

Роботи Юн Да Ін Instagram Dain Yoon

Роботи Юн Да Ін Instagram Dain Yoon

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