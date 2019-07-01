"Гинуть із загрозливою швидкістю!" Світ попередили про масштабну катастрофу

Німецькі ентомологи зафіксували один з найгірших етапів вимирання на Землі після зникнення динозаврів.

Комахи, які складають дві третини всіх наземних видів, гинуть із загрозливою швидкістю, а це має катастрофічні наслідки для харчових ланцюгів і місць проживання, пише Phys.org.

Фахівці за приблизно 30 років роботи зібрали до 80 мільйонів комах, розставивши пастки. У випробувальний період загальна біомаса літаючих комах впала на 76 відсотків.

Відзначається, що фахівці усвідомили всю серйозність зниження в 2011 році, і з тих пір кожен рік бачать, як стан погіршується.

Німецькі вчені повідомили про вимирання Землі Дзеркало тижня

Також вчені з австралійських університетів Сіднея і Квінсленда опублікували перший звід із 73 досліджень ентомологичної фауни в усьому світі за останні 40 років.

Так, вони підрахували, що понад 40% видів комах знаходяться під загрозою зникнення, і щороку близько одного відсотка додається в список – а це еквівалентно "наймасовішому епізоду вимирання" після зникнення динозаврів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через 100 років на Землі не залишиться комах, планету наздожене шоста хвиля вимирання.

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