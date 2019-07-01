"Гибнут с угрожающей скоростью!" Мир предупредили о масштабной катастрофе

Немецкие энтомологи зафиксировали один из худших этапов вымирания на Земле после исчезновения динозавров.

Насекомые, которые составляют две трети всех наземных видов, гибнут с угрожающей скоростью, а это имеет катастрофические последствия для пищевых цепей и мест обитания, пишет Phys.org.

Специалисты за примерно 30 лет работы собрали до 80 миллионов насекомых, расставив ловушки. В испытательный период общая биомасса летающих насекомых упала на 76 процентов.

Отмечается, что специалисты осознали всю серьезность снижения в 2011 году, и с тех пор каждый год видят, как оно ухудшается.

Немецкие ученые сообщили о вымирании Земли Зеркало недели

Также ученые из австралийских университетов Сиднея и Квинсленда опубликовали первый свод из 73 исследований энтомологической фауны во всем мире за последние 40 лет.

Так, они подсчитали, что более 40% видов насекомых находятся под угрозой исчезновения, и каждый год около одного процента добавляется в список – а это эквивалентно "самому массовому эпизоду вымирания" после исчезновения динозавров.

Как сообщал OBOZREVATEL, через 100 лет на Земле не останется насекомых, планету настигнет шестая волна вымирания.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!