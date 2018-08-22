На черзі - трактор "Захарівець": терористи "ДНР" похвалилися "б*ндерівським" трамваєм

Терористи "ДНР" розсмішили мережу презентацією першого трамвая, нібито зробленого в Донецьку, який розлютив прихильників окупантів своїм "українським" дизайном (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На показушній церемонії запуску трамвая на маршрут був присутній і ватажок "ДНРівців" Олександр Захарченко. Відео з безглуздої "урочистості" оприлюднили на Youtube-каналі пропагандистського ресурсу "Політнавігатор".

"Пишаюся і думаю, що не тільки я пишаюся - пишається вся наша "країна". Впевнений, що це перший, але не останній, і в найближчому майбутньому всі наші трамваї вийдуть також в добру путь, - пафосно висловився Захарченко.

У свою чергу, "міністр доходів і зборів ДНР" Олександр Тимофєєв взагалі порівняв транспорт з дитиною, яку вели за руку, і запевнив, що його будували протягом п'яти місяців 24 години на добу.

Однак, незважаючи на всі гучні фрази і безглузду назву трамвая "Я - Донецький!" місцевим колаборантам окупанти все одно не догодили. Так, у коментарях один із них обурився з приводу проукраїнської колірної гами нового трамвая.

"У цій новині все прекрасно за одним маленьким винятком. Якого ... його пофарбували в чорно-червоний? Наступний буде жовто-блакитний?" - обурюється прихильник терористів.

Однак інші користувачі натякнули йому, що трамвай ніяк не могли побудувати в зруйнованому Донецьку і привезли з країни-агресора. "Як і з ПАЗами типу свій випуск почали "Донбас"? А за фактом трамвай" Т-3К-Іж", "Які іжевці випускають, такі й надсилають. Дарованому коню в зуби не заглядають", "Цей трамвай такий же свій (особливо вся ходова), як і автобуси "Донбас", пригнані з РФ, але для місцевих ця липа саме те, що треба!"- пишуть у коментарях.

Крім того, люди в стьобній манері розкритикували безглузду пропаганду терористів, які захопили українське місто.

"Автобус "Донбас", трамвай "Я - Донецький". Далі що, трактор "Захарівець"? Комбайн "Іхтамнєт"? Тролейбус "Шахтар-бурят"? Сміттєвоз "Донбасит", із встановленим у баку мінометом? Останній буде поставлятися для українських ДРГ . Упоротість 80 рівня і вище", - тролять окупантів користувачі мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" похвалилися випробуваннями нового осколково-фугасно-запального снаряда для своєї реактивної системи залпового вогню "Чебурашка".