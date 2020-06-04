Путіна засікли на використанні "круглоголового" двійника. Фото

Курйози 04:20, 4.06.2020

В черговий раз президент Росії Володимир Путін дав привід підозрювати, що у нього є двійники.

Відмінність в зовнішності російського президента в різний час одного дня помітив український блогер Олексій Голобуцький. На своїй сторінці в Facebook він опублікував два знімка для порівняння.

На одному, зробленому 1 червня в 15:15 під час привітання багатодітних сімей, форма голови Путіна овальна. На іншому, зробленому в той же день о 18:30, вона більш округла.

Путіна засікли на використанні "круглоголового" двійника.
Facebook

"1 червня в кремлівському бункері був насичений день – довелося, судячи з усього, випускати на вахту цілих двох Путіних: днем привітав багатодітних батьків яйцеголовий, а ввечері з їх ЦВК говорив більш круглоголовий і криворотий", – написав Голобуцький.

Як писав OBOZREVATEL, російського президента Путіна вже викривали в використанні двійника.

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