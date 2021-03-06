Офіцер ЗСУ показав, як святкують весілля в "ДНР": кортеж із ЗІЛів розсмішив українців. Відео

У мережі з'явилося відео з весілля в підтримуваній Росією невизнаній "Донецькій народній республіці", на якій транспортом виступили автомобілі ЗІЛ, прикрашені кульками.

Ролик був знятий очевидцем подій. Записом поділився у Facebook офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Військовий ЗСУ пожартував, що весілля – це "той чуттєвий момент у житті кожного, коли тебе переповнюють емоції і хвилювання, але найяскравіші враження, якщо весілля проходить в Дирлянді".

Фоловерів Штефана розсмішило відео. У коментарях до посту українця частина з них із сарказмом написала, що це свято "по-багатому".

"Наречена на бензовозі буде", "Чому не танки?" "Трактора не вистачає", – пожартували українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупаційна адміністрація "ДНР" вирішила під виглядом протидії поширенню коронавірусу змінити правила в'їзду на непідконтрольну Україні територію Донецької області.