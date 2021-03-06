Офицер ВСУ показал, как празднуют свадьбу в "ДНР": кортеж из ЗИЛов рассмешил украинцев. Видео

В сети появилось видео со свадьбы в поддерживаемой Россией непризнанной "Донецкой народной республике", на которой транспортом выступили автомобили ЗИЛ, украшенные шариками.

Ролик был снят очевидцем событий. Записью поделился в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Военный ВСУ пошутил, что свадьба – это "тот чувственный момент в жизни каждого, когда тебя переполняют эмоции и волнения, но самые яркие впечатления, если свадьба проходит в Дырляндии".

Подписчиков Штефана рассмешило видео. В комментариях к посту украинца часть из них с сарказмом написала, что это праздник "по-богатому".

"Невеста на бензовозе будет", "Почему не танки?" "Трактора не хватает", – пошутили украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационная администрация "ДНР" решила под видом противодействия распространению коронавируса изменить правила въезда на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области.