"Д*білізм наочно!" Лавров заговорив англійською і зганьбився в мережі. Відео

У мережі висміяли англійську вимову міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова.

Відео з главою МЗС РФ опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. У ролику показано Лаврова, який спілкується з журналістами англійською мовою.

"Ви хочете, щоб ми поворушилися? Потанцювали?": Сергій Лавров йде назустріч фотографам", – зазначив Смирнов.

У мережі одразу ж висміяли "ідеальну" вимову Лаврова, вказуючи на недоречність його жартів.

"Ну вимова у нього звичайно – pathetic at all (взагалі жалюгідна)", "Єврейський танець "Хава Нагіла", "Одна алкашка від МІДури, та, яка з немитою головою, вже танцювала і д*білізм дурощів наочно показала. Тепер черга мерина прийшла", – писали в мережі.

"Ви хочете, щоб ми просувалися? Потанцювали?": Сергій Лавров йде назустріч фотографам pic.twitter.com/dQEbNux2WV - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 29 березня 2019 р

Зазначимо, що раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова станцювала на 15-сантиметрових шпильках російський народний танець "Калинка" на прийомі для журналістів у Сочі.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, курйозна ситуація сталася з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час зустрічі з пресою.

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