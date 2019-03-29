"Д*билизм воочию!" Лавров заговорил на английском и опозорился в сети. Видео

В сети высмеяли английское произношение министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Видео с главой МИД РФ опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. В ролике показан Лавров, который общается с журналистами на английском языке.

"Вы хотите, чтобы мы подвигались? Потанцевали?": Сергей Лавров идет навстречу фотографам", – отметил Смирнов.

В сети сразу же высмеяли "идеальное" произношение Лаврова, отмечая неуместность его шуток.

"Ну произношение у него конечно – pathetic at all (вообще жалкое)", "Еврейский танец "Хава Нагила", "Одна алкашка от МИДуры, та, которая с немытой головой, уже танцевал и д*билизм дуровцев воочию показала. Теперь очередь мерина пришла", – писали в сети.

"Вы хотите, чтобы мы подвигались? Потанцевали?": Сергей Лавров идет навстречу фотографам pic.twitter.com/dQEbNux2WV — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 29 марта 2019 г.

Отметим, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сплясала на 15-сантиметровых шпильках русский народный танец "Калинка" на приеме для журналистов в Сочи.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, курьезная ситуация произошла с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи с прессой.

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