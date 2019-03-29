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"Д*билизм воочию!" Лавров заговорил на английском и опозорился в сети. Видео

1.9тЧитать материал на украинском

В сети высмеяли английское произношение министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Видео с главой МИД РФ опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. В ролике показан Лавров, который общается с журналистами на английском языке.

"Вы хотите, чтобы мы подвигались? Потанцевали?": Сергей Лавров идет навстречу фотографам", – отметил Смирнов.

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В сети сразу же высмеяли "идеальное" произношение Лаврова, отмечая неуместность его шуток.

"Ну произношение у него конечно – pathetic at all (вообще жалкое)", "Еврейский танец "Хава Нагила", "Одна алкашка от МИДуры, та, которая с немытой головой, уже танцевал и д*билизм дуровцев воочию показала. Теперь очередь мерина пришла", – писали в сети.

Отметим, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сплясала на 15-сантиметровых шпильках русский народный танец "Калинка" на приеме для журналистов в Сочи.

"Д*билизм воочию!" Лавров заговорил на английском и опозорился в сети. Видео

Скриншот

"Д*билизм воочию!" Лавров заговорил на английском и опозорился в сети. Видео

Скриншот

"Д*билизм воочию!" Лавров заговорил на английском и опозорился в сети. Видео

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, курьезная ситуация произошла с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи с прессой.

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Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
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Комментарии
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Унылая 🏇 не способна к языкам. Это у падлюк расейских врожденное.
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Истерика бандер забавна, как они друщут от страха)))
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2
2
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Mihailov Andrei, пидарок, такая новость : шо аж обосраться можно от смеха. Ты тут сутки сидело, уебище, чтобы комментарий написать?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Mihailov Andrei, ну да. То ты, тролль, прискакал бегом писать свою чушь!)))
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