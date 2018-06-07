УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Чи не втомився: Путін розповів про своє президентство

714Читати новину російською

Президент Росії Володимир Путін відповів на питання про те, чи не втомився він керувати державою.

Відповідне питання було поставлене російському лідерові під час "прямої лінії": "Володя, ти не втомився?".

"Поки ні", - відповів Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час "прямої лінії" Володимиру Путіну задавалися незручні питання. Також показали інтернет-меми.

Крім того, колишній головний тренер футбольної збірної Росії Валерій Газзаєв забув поставити запитання президенту РФ, проте той все ж відповів.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги