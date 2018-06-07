Чи не втомився: Путін розповів про своє президентство

Президент Росії Володимир Путін відповів на питання про те, чи не втомився він керувати державою.

Відповідне питання було поставлене російському лідерові під час "прямої лінії": "Володя, ти не втомився?".

"Поки ні", - відповів Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час "прямої лінії" Володимиру Путіну задавалися незручні питання. Також показали інтернет-меми.

Крім того, колишній головний тренер футбольної збірної Росії Валерій Газзаєв забув поставити запитання президенту РФ, проте той все ж відповів.