Звернення редакції з приводу розслідування незаконного заволодіння "Межигір'ям"

Президенту України Володимиру Зеленському,

прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману,

генеральному прокурору Юрію Луценку,

міністру внутрішніх справ Арсену Авакову,

директору НАБУ Артему Ситнику,

голові САП Назару Холодницькому,

директору ДБР Роману Трубі

Відкритий лист

11 серпня начальник 2-го слідчого відділу Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Андрій Радіонов у ефірі "Українського радіо" заявив, що у справі про незаконне виведення з держвласності резиденції "Межигір'я", яка згодом дісталася Віктору Януковичу, про підозру повідомлено 8 особам. Серед них – третій президент України Віктор Ющенко, якого підозрюють у скоєнні злочину за статтею 191 – незаконне заволодіння майном.

Ми вітаємо прагнення ГПУ розібратися з тим, хто допоміг Януковичу вкрасти "Межигір'я" у держави і покарати винних. Але переконані, що допускати при розслідуванні цього масштабного злочину подвійні стандарти і притягати до відповідальності одних фігурантів, закриваючи очі на інших – абсолютно неправильно.

За нашими даними, вихідною точкою, яка дала змогу вивести "Межигір'я" з державної власності, стало затвердження на сесії Вишгородської районної ради нормативно-грошової оцінки безцінної пристоличної землі. За фактичної вартості сотки межигірської землі в районі 20 тисяч доларів депутати 25 вересня 2008 року одноголосно затвердили техдокументацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ТОВ "Танталіт" на території Новопетрівської сільської ради у сумі 5 млн. 222 тисячі 46 грн 69 копійок – тобто по 4 грн 4 копійки за квадратний метр. Або по 400 грн за сотку.

Однак ця обставина залишилася поза увагою правоохоронних органів. Але ж без цієї нормативно-грошової оцінки ніякі подальші дії з комплексом "Пуща Водиця" в урочищі "Межигір'я" були б неможливими.

Згідно з чинним законодавством, рекомендували до затвердження подібну нормативно-грошову оцінку депутати, що входили до земельної комісії Вишгородської районної ради. На той час керувала комісією депутатка райради від БЮТ Ірина Побідаш.

Під її керівництвом члени комісії одноголосно затвердили істотно занижену оцінку земель "Межигір'я". І цим дали зелене світло для подальших маніпуляцій та махінацій із державною резиденцією.

Згодом документи, які підтверджують причетність Побідаш до виведення "Межигір'я" з держвласності – зникли з відкритого доступу.

Викликає питання також несподівана лояльність Побідаш у питанні "Межигір'я" до своїх ідеологічних опонентів – представників "Партії регіонів" та особисто Януковича, в чиїх інтересах було ухвалене очолюваною Побідаш комісією рішення. За наявною у нас інформацією, ця лояльність мала цілком конкретну ціну: один мільйон доларів. Доказів цієї інформації ми поки не отримали, а ось слідство цілком би могло з'ясувати, наскільки відповідають істині такі звинувачення.

Саме тому редакція OBOZREVATEL звертається до президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, генерального прокурора Юрія Луценка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, директора НАБУ Артема Ситника, глави САП Назара Холодницького, директора ДБР Романа Труби, до всіх компетентних структур із проханням провести повне і об'єктивне розслідування обставин, які передували незаконному заволодінню Януковичем резиденцією "Межигір'я". І розслідувати ступінь причетності, а також розглянути можливість притягнення до відповідальності тодішньої голови земельної комісії Вишгородської районної ради Ірини Побідаш за затвердження істотно заниженої нормативно-грошової оцінки землі, на підставі якої надалі державна резиденція була виведена з державної власності.

Об'єктивність, всебічність і неупередженість розслідування цієї справи стане найкращою ілюстрацією того, чи має намір держава під керівництвом новообраної влади утверджувати силу права, перед яким усі рівні – чи за звичкою задовольнятиметься правом сили, підміняючи справедливість її показною імітацією.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал