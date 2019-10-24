ЗСУ дали жорстку відсіч! ОС повідомили хороші новини з Донбасу

Жоден український воїн не загинув і не постраждав в результаті обстрілів на Донбасі 23 жовтня. Всього противник 22 рази порушив режим припинення вогню за добу.

Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил на Facebook. Збройні формування Російської Федерації і її найманці застосовували зброю, заборонену Мінськими домовленостями.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 12 обстрілів:

двічі поблизу Водяного на Приазов'ї – з артилерії калібру 122 мм, стрілецької зброї та РПГ;

двічі поблизу Пищевика і два рази неподалік Павлополя – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

двічі у Пісків і два рази неподалік Лебединського – з РПГ, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

неподалік Тарамчука – з великокаліберних кулеметів;

поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 10 обстрілів:

чотири рази поблизу Луганського – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

неподалік Кримського – з озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів;

двічі в районі Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних і протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

у Зайцевого – з автоматичних гранатометів;

неподалік Золотого – зі стрілецької зброї і гранатометів різних систем;

поблизу Південного – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

З початку доби збройні формування РФ і її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на війні за незалежність на Донбасі загинув головний старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї, старшина Дмитро Антиков.

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