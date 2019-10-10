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10 жовтня • оновлено в 14:06
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/ Розслідування

ЗСУ дали відсіч "Л/ДНР" на Донбасі: подробиці боїв

11.7т Читати матеріал російською

Один український воїн був поранений у результаті бойових дій на Донбасі 9 жовтня. Всього збройні формування Росії та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил у Facebook. Також стало відомо, що противник спеціально обстріляв ділянку розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм.

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Під обстрілом Золоте: "Л/ДНР" атакували ділянку розведення військ на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив 12 обстрілів:

  • двічі поблизу Красногорівки – з міномета калібру 120 мм, а також із ручних протитанкових гранатометів;

  • неподалік Пісків – із міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

  • двічі біля Лебединського – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Водяного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • поблизу Пищевика, Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • біля Миколаївки, Павлополя, Новогнатівки – зі стрілецької зброї.

ЗСУ дали відсіч "Л/ДНР" на Донбасі: подробиці боїв

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 12 обстрілів:

  • поблизу Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

  • п'ять разів у районі Золотого – обстріляв ділянку розведення сил і засобів з міномета калібру 82 мм, а також застосував ручні протитанкові гранатомети й стрілецьку зброю;

  • біля Гладосового – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • поблизу Майорського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Кримського – зі станкового протитанкового гранатомета;

  • біля Авдіївки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • неподалік Новозванівки – з ручного протитанкового гранатомета.

Протягом цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці тричі порушили режим припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 жовтня боєць ЗСУ трагічно загинув на Донбасі. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
а про отпор в другой части статьи будет, не опубликованной пока?
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Keller Delores
Keller Delores
Моя сестра складає 91 долар на годину на ноутбуці. Її звільнили з роботи протягом трьох місяців, але останній раз її зарплата становила 20 835 доларів США, працюючи нaа н0утбуці кількa гoдин. Так я і почав .... >>>>>> www.CashFlow77.Com
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Славные украинские защитники Донбасса отважно уничтожают банд/еровских карателей, которые пришли на их землю! Нацисты-западэнцы поняли, что в Донбассе они могут получить только заслуженную пулю и народную ненависть.
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