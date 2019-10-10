ЗСУ дали відсіч "Л/ДНР" на Донбасі: подробиці боїв

Один український воїн був поранений у результаті бойових дій на Донбасі 9 жовтня. Всього збройні формування Росії та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил у Facebook. Також стало відомо, що противник спеціально обстріляв ділянку розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив 12 обстрілів:

двічі поблизу Красногорівки – з міномета калібру 120 мм, а також із ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Пісків – із міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

двічі біля Лебединського – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

двічі неподалік Водяного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Пищевика, Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

біля Миколаївки, Павлополя, Новогнатівки – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 12 обстрілів:

поблизу Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

п'ять разів у районі Золотого – обстріляв ділянку розведення сил і засобів з міномета калібру 82 мм, а також застосував ручні протитанкові гранатомети й стрілецьку зброю;

біля Гладосового – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу Майорського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

двічі неподалік Кримського – зі станкового протитанкового гранатомета;

біля Авдіївки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

неподалік Новозванівки – з ручного протитанкового гранатомета.

Протягом цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці тричі порушили режим припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 жовтня боєць ЗСУ трагічно загинув на Донбасі. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

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