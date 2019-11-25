ЗСУ дали прикурити окупантам на Донбасі: у терористів втрати

Російсько-окупаційні війська на Донбасі знову зазнали втрат у протистоянні із захисниками України. За 24 листопада сили ООС ліквідували одного терориста і поранили ще одного.

Свіже зведення опублікував на сторінці свого блогу у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Втрати російсько-окупаційних військ 24 листопада склали: безповоротні (200) – один (6 ОМСП). Санітарні (300) – один (3 ОМСБр). Вірте у воїнів! Вірте у ЗСУ!" – написав він.

"Вантаж 200" "Антикор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, жоден український воїн не постраждав і не загинув у результаті ворожих обстрілів на Донбасі 24 листопада. При цьому всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Терористи "ДНР" обстріляли позиції Об'єднаних сил у Березовому Донецької області із застосуванням трасувальних і бронебійно-запалювальних боєприпасів. В результаті трапилася пожежа.

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