ЗСУ дали по зубах "Л/ДНР": у терористів масштабні втрати

Російсько-окупаційні війська на Донбасі зазнали втрат у боях з українськими вояками. Так, 3 грудня окупанти недорахувалися п'ятьох бойовиків.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Він додав, що до лав "Л/ДНР" не повернуться чотири терористи.

"Втрати російсько-окупаційних військ 03.12.2019 р склали 5 осіб. Безповоротні (200) – 4 (2-га омсбр), санітарні (300) – 1 (2-га омсбр). Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!" – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жоден український воїн не постраждав і не загинув внаслідок бойових дій на Донбасі 3 грудня.

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