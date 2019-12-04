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4 грудня • оновлено в 10:09
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/ Розслідування

ЗСУ дали по зубах "Л/ДНР": у терористів масштабні втрати

5.2т
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Російсько-окупаційні війська на Донбасі зазнали втрат у боях з українськими вояками. Так, 3 грудня окупанти недорахувалися п'ятьох бойовиків.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Він додав, що до лав "Л/ДНР" не повернуться чотири терористи.

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"Втрати російсько-окупаційних військ 03.12.2019 р склали 5 осіб. Безповоротні (200) – 4 (2-га омсбр), санітарні (300) – 1 (2-га омсбр). Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!" – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жоден український воїн не постраждав і не загинув внаслідок бойових дій на Донбасі 3 грудня.

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Автор
Анатолій Запорожський
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" Новини ДНР
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Юг Руси
Юг Руси
Пффф Когда Дырявый Штырлиц закусывает гарилку коксом, он по-масштабнее потери придумывает ))))))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Если оно это пишет значит ,снова рей
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Дырявое существо появилось, это сущность яврейская ,вешать каклодоям кастрюляголовым лапшу.
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