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13 вересня • оновлено в 18:52
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/ Розслідування

"Зрада" скасовується": ветеран "Айдара" розповів про настрої в добробатах

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На передовій на Донбасі не процвітає "зрадофільство". Там щодня йдуть обстріли, і хлопці воюють за те, що залишилося за спиною – незалежно від політичних перипетій.

Про настрої у добровольчих батальйонах в ефірі ObozTV розповів колишній командир роти батальйону "Айдар", народний депутат України 8-го скликання Ігор Лапін.

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"Ті, у кого контракт закінчився, відходять додому. Проте, 3-4 місяці – і знову повертаються на передову. Тому що розуміють: "Якщо не ми, то хто?", – поділився Лапін.

Втім, за його словами, багато добровольців на сьогоднішній день не мають наміру підписувати контракт у подальшому.

"Багато людей на передовій дивляться, як у нас тут "сонечка" в тилу "втомилися від війни" і кажуть – ми чекаємо, коли вони дійсно прийдуть і нас змінять", – додав він.

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Лапін також прокоментував новину про те, що бійці трьох добробатів передали залишки своєї зброї Національній поліції.

Він зауважив, що була передана "зайва" (скоріш за все, трофейна) зброя, яка не використовувалася.

"На передовій є все необхідне для приведення в підвищену боєготовність. А ще є те, що не використовується. Наприклад, закладки, фугаси... На відео передачі цієї зброї я бачив багато речей, від самопальних пристроїв до заводських, в тому числі і "фаготи". Тобто це зброя, яка має встановлюватися на відповідну техніку. Якщо в батальйоні немає такої техніки – а це трофейна зброя – то що з нею робити? Закопувати в криївки?" – пояснив колишній боєць.

Передана добробатами зброя

Передана добробатами зброя

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"Я вважаю, що страху в цьому контексті жодного немає. "Зрада" скасовується. Тут все в межах чинного законодавства", – наголосив Лапін.

На його думку, рішення про передачу зброї було пов'язане або з доцільністю збереження її надлишків, або з деякими моментами передислокації батальйонів.

Фото танкістів батальйону "Айдар"

Фото танкістів батальйону "Айдар"

facebook.com/AYDAR24

Як писав OBOZREVATEL, зброю Національній поліції добровільно передали бійці з батальйонів імені Шейха Мансура, ОУН і 8-го батальйону Української добровольчої армії. Перший заступник начальника Нацполіціі В'ячеслав Аброськін зазначив, що всього було передано 10 тонн зброї.

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Теми
Війна на Донбасі Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Ігор Лапін
Місце
Україна
Теги
добровольці зброя ООС
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Н Олег
Н Олег
шо там отобрали -- роли не играет ... налицо установка заокеанского хозяина -- слить б@ндербаты для придания владе налёта цивильности -- скока времени займёт процесс? ... наверно много .... но в данном случае, как говорил в "Пятом элементе" предводитель мондошаванов --- время не имеет значения...
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Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Навіщо тоді писать, якщо це звичайна річ - передати 10 тон зброї на передовій - саме нац. поліції? Поживем, то побачим.
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