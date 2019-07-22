Знімав на телефон: на Дніпропетровщині дід по-звірячому зґвалтував дівчинку

На Дніпропетровщині 21 липня поліція затримала чоловіка, який згвалтував малолітню дівчинку.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник глави Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

"28-річна жінка, мешканка Дніпропетровської області, перед тим як виїхати на цілодобову роботу, залишила своїх малолітніх дочок 2006 і 2015 р.н. бабусі і нерідному діду 1954 р.н. Після того, як мати повернулася з роботи старша дочка повідомила, що дідусь в ніч на 21 липня вчинив стосовно неї дії сексуального характеру", - написав він.

На Дніпропетровщині дід згвалтував дівчинку Facebook Аброськіна

"Цей урод всю ніч гвалтував дитину природним і неприродним шляхом, і фотографував оголену дівчинку на мобільний телефон", - додав Аброськін.

Працівники поліції встановили, що раніше він вже неодноразово був засуджений за згвалтування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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