Знімав на телефон: на Дніпропетровщині дід по-звірячому зґвалтував дівчинку

На Дніпропетровщині 21 липня поліція затримала чоловіка, який згвалтував малолітню дівчинку.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник глави Національної поліції В'ячеслав Аброськін.
"28-річна жінка, мешканка Дніпропетровської області, перед тим як виїхати на цілодобову роботу, залишила своїх малолітніх дочок 2006 і 2015 р.н. бабусі і нерідному діду 1954 р.н. Після того, як мати повернулася з роботи старша дочка повідомила, що дідусь в ніч на 21 липня вчинив стосовно неї дії сексуального характеру", - написав він.
На Дніпропетровщині дід згвалтував дівчинку
Facebook Аброськіна
"Цей урод всю ніч гвалтував дитину природним і неприродним шляхом, і фотографував оголену дівчинку на мобільний телефон", - додав Аброськін.
Працівники поліції встановили, що раніше він вже неодноразово був засуджений за згвалтування.
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