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Знали схеми? Луценко прокоментував скандал із НАБУ

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У 2017 році матеріали, з яких випливає можлива корупційна діяльність співробітників НАБУ в співпраці з керівником компанії "Оптімумспецдеталь" Андрієм Рогозою, були спрямовані до антикорупційного бюро і відтоді справи щодо них не проводилися.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на спільному брифінгу з головою Центральної виборчої комісії Тетяною Сліпачук, головою Служби безпеки України Василем Грицаком, міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим, відповідаючи на запитання про розслідування журналістів щодо корупції в оборонному комплексі країни.

Юрій Луценко

Юрій Луценко

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"Суспільство цікавить чи були розкрадання коштів "Укроборонпрому" і чи була корупція з боку посадових осіб концерну й державних оборонних підприємств, а також членів їхніх сімей. Цю інформацію може вам надати винятково НАБУ. Хто почав розслідування, той доводить його до кінця. Єдине, що можу сказати: ще в 2017 році матеріали, з яких випливає можлива корупційна діяльність співробітників НАБУ в співпраці з Рогозою, були направлені в НАБУ. Відповідно до заяви керівника САП, ніяких дій у цій справі НАБУ не проводило", — сказав він.

Луценко підкреслив, що ні президент, ні генпрокурор не можуть впливати на діяльність НАБУ згідно із законом.

"ДФС, СБУ та військова прокуратура зробили свою справу: посадили на лаву підсудних шахраїв і донарахували збитки в бюджет. Про розкрадання з березня 2016 року ми чекаємо відповіді від НАБУ. Тому переводити в політичну площину і звинувачувати особисто президента — нерозумно", — підсумував генпрокурор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня вийшла завершальна частина розслідування журналістів, у якому вони стверджують, що співробітники Національного антикорупційного бюро знали і були замішані в скандальних схемах навколо "Укроборонпрому". За їхніми словами, майже всі силові структури заводили кримінальні справи проти компаній "золотих хлопчиків". Однак із часом НАБУ, СБУ, ГПУ і Нацполіція "або ховали, або спускали розслідування на гальмах". Водночас стверджується, що розслідування "зникали не безкоштовно".

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Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
Теги
УкроборонпромГПУ& НАБУ НАБУ
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Севченко Николай
Севченко Николай
Некоторые журнашлюшки выполняют заказ, чтобы выбить Пороха из второго тура. Если туда пройдет Юля и Зеленский, то обиженные олигархи победят на выборах и вернуться к кормушке. А им пофиг на войну и на Россию.
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