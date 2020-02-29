Журналіста з Криму не пустили до Норвегії через Росію

Журналісту російської "Парламентской газеты" Олександру Мащенко, який проживає в Криму, відмовили у в'їзді в Норвегію через російський закордонний паспорт.
Мащенко хотів поїхати в Осло на конференцію "Крим в геополітичній перспективі" і подав документи на візу в посольство. Однак їх не прийняли, тому що журналіст отримав російське громадянство на анексованому півострові, повідомили на сайті видання.
Олександр Мащенко
pnp.ru
Як сказано у відповіді посольства, російський закордонний паспорт Мащенко не визнається країнами Шенгенської угоди. Журналісту запропонували подорожувати в Норвегію без візи з українським біометричним паспортом.
"У мене немає українського біометричного паспорту і я не збираюся його отримувати. Я, як і мільйони кримчан, російський громадянин. І мені дуже шкода, що Європейський Союз не хоче розуміти цього і не хоче чути наш голос", – написав Мащенко у відповідь в посольство.
Як писав OBOZREVATEL раніше, російський пропагандист Володимир Соловйов влаштував істерику в прямому ефірі через лідерів ОУН-УПА Степана Бандери та Романа Шухевича.
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