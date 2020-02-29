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29 лютого • оновлено в 13:28
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Журналіста з Криму не пустили до Норвегії через Росію

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Журналісту російської "Парламентской газеты" Олександру Мащенко, який проживає в Криму, відмовили у в'їзді в Норвегію через російський закордонний паспорт.

Мащенко хотів поїхати в Осло на конференцію "Крим в геополітичній перспективі" і подав документи на візу в посольство. Однак їх не прийняли, тому що журналіст отримав російське громадянство на анексованому півострові, повідомили на сайті видання.

Олександр Мащенко

Олександр Мащенко

pnp.ru

Як сказано у відповіді посольства, російський закордонний паспорт Мащенко не визнається країнами Шенгенської угоди. Журналісту запропонували подорожувати в Норвегію без візи з українським біометричним паспортом.

"У мене немає українського біометричного паспорту і я не збираюся його отримувати. Я, як і мільйони кримчан, російський громадянин. І мені дуже шкода, що Європейський Союз не хоче розуміти цього і не хоче чути наш голос", – написав Мащенко у відповідь в посольство.

Як писав OBOZREVATEL раніше, російський пропагандист Володимир Соловйов влаштував істерику в прямому ефірі через лідерів ОУН-УПА Степана Бандери та Романа Шухевича.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Михайлов Сергей
Михайлов Сергей
И как вы втолкуете эрэфу, что мир не живет по законам эрэфии?
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