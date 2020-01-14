"Ненавидять Україну": блогер передбачив, чим обернеться звільнення Донбасу

Коли Росія виведе окупаційні війська з Донбасу, там може залишитися безліч людей, яких навчили ненавидіти Україну.

Про це попередив український журналіст і блогер Кирило Сазонов в ефірі ObozTV. "Такий відсоток буде. Ненависть до української армії, до української символіки, українського гімну, української мови. Росія сіє це насіння, насіння ненависті та розколу", – зазначив він.

На думку Сазонова, окуповані райони Донбасу ще довго залишаться "антиукраїнськими".

"Поки це вимиється з мізків – минуть десятиліття", – вважає він.

Журналіст пояснив, що саме з цією метою РФ збирала в "Л/ДНР" т.зв. "місцеве ополчення".

"Вже тоді там були кадрові російські військові. Вони, природно, воювали набагато краще. А різноманітна "піна людська", яка зібралася в т.зв. "ополчення" – вони не вояки. Це горе. Суцільне горе. Вічно п'яні, які погано виконують поставлені завдання", – нагадав Сазонов.

"Чому Росія все одно їх використовувала? Дуже просто. Вони вмирають, стають каліками. У них залишаються родичі, сусіди, знайомі. Якщо Росії доведеться звідти піти – нехай через 5 років, нехай пізніше – ці люди залишаться, залишаться їхні сім'ї. Там ростуть діти, і дуже жорстко виховання поставлено. У школах і садках, всі ці "захарчата", військова форма, портрети Мотороли. Вони пам'ятатимуть, що українець вбив чи поранив батька, дядю, брата, кума. У сусіда немає ноги – українським снарядом відірвало. Ось ця пропаганда у них побудована", – роз'яснив він.

Як приклад Сазонов розповів, як з одного району Донецька обстрілювали інший район, а наступного дня звинувачували в цьому українські війська.

"Як мінометна міна могла прилетіти звідти, з Авдіївки? Ні, вони пояснювали, що "Донецьком їздить сміттєвоз з мінометом в кузові, там українська ДРГ обстрілює ночами місто"... Комендантська година, який сміттєвоз?! Але ця маячня, тим не менше, в головах осідає. Коли росіяни підуть – там залишиться купа людей, які ненавидять Україну", – з жалем резюмував блогер.

При цьому на Донбасі залишаються і багато прихильників України Вільне радіо / Олександр Червоненко

Раніше OBOZREVATEL писав, що мешканці самопроголошених "Л/ДНР", які прийшли на прес-конференцію до президента Росії Володимира Путіна 19 грудня, назвали себе "народом Донбасу".

Втім, в Донецьку і Луганську залишаються і багато прихильників України. Так, в новорічну ніч багато мешканців запустили феєрверки за київським, а не московським часом. А в соцмережах наголосили, що це демонстрація того, що Донбас – це Україна.

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