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30 травня • оновлено в 11:24
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Згвалтування в поліції Кагарлика: стало відомо про хвилю звільнень

3.7т
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За результатами першого етапу службового розслідування у Кагарлицькому відділенні поліції, де сталося зґвалтування та побиття жінки, було звільнено 10 співробітників.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, перший етап службового розслідування проведено щодо 19 поліцейских.

Кагарлицьке відділення поліції

Кагарлицьке відділення поліції

ВВС Україна

За його результатом 10 працівників Кагарлицького відділення поліції звільнено з посад та з лав Національної поліції України.

"Мета службового розслідування – встановити причини та умови, які сприяли вчиненню цього злочину. А головне – не допустити, щоби таке повторилося. Поліцейські, причетні до вчинення злочину, нестимуть покарання", – запевнив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Секс-скандал у поліції Кагарлика
Місце
Україна
Теги
розслідування зґвалтування поліція
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