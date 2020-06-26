Зґвалтування в Кагарлику: стало відомо про нових постраждалих

Постраждала після тортур і зґвалтування поліцейськими в Кагарлику Київської області заявила, що в селі є ще дівчата, з яких знущався підозрюваний Микола Кузів.

Неля Погребицька в інтерв'ю "Українській правді" розповіла, що про це вони розкажуть на засіданні суду зі зміни запобіжного заходу поліцейським.

"У Кагарлику були дівчата. Теж говорили, як буде суд, поїдемо, розповімо, як він теж (Микола) знущався з них, з кагарлицьких", – підкреслила постраждала.

Дівчина зазначила, що відчуває себе дуже переляканою й боїться, що підозрювані приїдуть і вб'ють її або сім'ю. За словами Погребицької, від них надходили такі погрози.

"Погрожував мені цим у відділенні під час допиту. Мама моя теж налякана постійно. Мама мені дзвонила, розповідала ще про одного хлопця, який теж боїться заяву писати, вони його теж били. Розказував теж, що в підвалі його тримали за те, що на базі, де працював, нібито вкрав бензин", – додала Погребицька.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Неля Погребицька дала відверте інтерв'ю українському виданню. 26-річна дівчина розповіла про те, що їй довелося пережити в поліцейській дільниці.