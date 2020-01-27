"Позбавтеся ілюзій!" Ветеран АТО відповів на пост Зеленського про Донбас

Президента України Володимира Зеленського закликали позбутися ілюзій щодо Росії і зміцнити позиції української армії на Донбасі.

Таку заяву зробив в ефірі ObozTV ветеран АТО, директор міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко у відповідь на пост Зеленського в Facebook про загибель двох військовослужбовців ЗСУ, в якому президент визнав, що "війна триває".

"Я сподіваюся, що усвідомлення президентом і верховним головнокомандувачем того, що війна триває, було не раптовим, а результатом в тому числі і громадської думки, і його розуміння – що з цим ворогом домовитися неможливо. Потрібно всіх цих ілюзій позбутися і готуватися до тривалого протистояння. Тому що швидких і простих рішень в цій ситуації немає", – констатував Кочевенко.

На його думку, владі України необхідно дотримуватися власної стратегії вирішення конфлікту на Донбасі.

"Фактично, президент Зеленський з першого дня став заручником своєї обіцянки "швидкого миру" і пішаком у чужій грі. Хоча мав можливість – і я сподіваюся, ще має – вести свою гру", – зазначив ветеран АТО.

"Можливо, цей допис президента вказує на те, що необхідність усвідомлення саме таких дій все-таки приходить. І, можливо, ми все-таки отримаємо справжнього і повноцінного головнокомандувача країни під час війни", – не виключив він.

Кочевенко також звернув увагу, що ВСУ потрібно дозволити адекватно відповідати на обстріли ворога.

"Кожну секунду, кожну хвилину на фронті може обриватися життя. Там літають кулі, рвуться снаряди. Жодного перемир'я немає! Є відсутність активних бойових дій. Але за першої ж нагоди ворог намагається вразити наші позиції", – нагадав він.

"Я сподіваюся, українська влада зрозуміє, що у неї ілюзії з приводу Росії, і почне по-справжньому зміцнювати оборону. Коли ми будемо відповідати на обстріли. Якщо до нас прилітає 82 мм, а ми туди – 120 мм, а на 120 мм – 152 мм, то ворог буде дуже добре думати, перш ніж обстрілювати наші позиції", – резюмував Кочевенко.

Війна на Донбасі триває facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 січня двоє українських військовослужбовців на Донбасі загинули, ще двоє дістали поранення. Тільки протягом доби збройні формування РФ 12 разів порушили режим припинення вогню.

Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю бійців. "Це означає, що війна триває", – написав він.

Раніше Зеленський зізнався, чому він пішов на прямий діалог з Володимиром Путіним. При цьому він висловив тверду позицію: Україна має намір повернути всі свої тимчасово окуповані території.

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