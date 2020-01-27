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27 січня • оновлено в 12:13
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"Позбавтеся ілюзій!" Ветеран АТО відповів на пост Зеленського про Донбас

1.3т
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Президента України Володимира Зеленського закликали позбутися ілюзій щодо Росії і зміцнити позиції української армії на Донбасі.

Таку заяву зробив в ефірі ObozTV ветеран АТО, директор міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко у відповідь на пост Зеленського в Facebook про загибель двох військовослужбовців ЗСУ, в якому президент визнав, що "війна триває".

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"Я сподіваюся, що усвідомлення президентом і верховним головнокомандувачем того, що війна триває, було не раптовим, а результатом в тому числі і громадської думки, і його розуміння – що з цим ворогом домовитися неможливо. Потрібно всіх цих ілюзій позбутися і готуватися до тривалого протистояння. Тому що швидких і простих рішень в цій ситуації немає", – констатував Кочевенко.

На його думку, владі України необхідно дотримуватися власної стратегії вирішення конфлікту на Донбасі.

"Фактично, президент Зеленський з першого дня став заручником своєї обіцянки "швидкого миру" і пішаком у чужій грі. Хоча мав можливість – і я сподіваюся, ще має – вести свою гру", – зазначив ветеран АТО.

"Можливо, цей допис президента вказує на те, що необхідність усвідомлення саме таких дій все-таки приходить. І, можливо, ми все-таки отримаємо справжнього і повноцінного головнокомандувача країни під час війни", – не виключив він.

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Кочевенко також звернув увагу, що ВСУ потрібно дозволити адекватно відповідати на обстріли ворога.

"Кожну секунду, кожну хвилину на фронті може обриватися життя. Там літають кулі, рвуться снаряди. Жодного перемир'я немає! Є відсутність активних бойових дій. Але за першої ж нагоди ворог намагається вразити наші позиції", – нагадав він.

"Я сподіваюся, українська влада зрозуміє, що у неї ілюзії з приводу Росії, і почне по-справжньому зміцнювати оборону. Коли ми будемо відповідати на обстріли. Якщо до нас прилітає 82 мм, а ми туди – 120 мм, а на 120 мм – 152 мм, то ворог буде дуже добре думати, перш ніж обстрілювати наші позиції", – резюмував Кочевенко.

Війна на Донбасі триває

Війна на Донбасі триває

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Володимир Зеленський Юрій Кочевенко
Місце
Україна
Теги
ООС Ветерани війни на Донбасі
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