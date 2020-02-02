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2 лютого • оновлено в 21:54
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Зеленський: Іран пропонував гроші за вбивство українців, ми йдемо в суд

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Іран пропонував по 80 тисяч доларів сім'ям загиблих в авіакатастрофі МАУ українців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в коментарі "ТСН.Тиждень", зазначивши, що не погодився на такі умови.

"Вони запропонували одразу 80 тисяч доларів кожній сім’ї кожного загиблого, але ми на це не погодились. Мені здається, що це замало. Коли дружина загиблого каже, що чоловік був єдиний годувальник, а в неї роботи немає і дитині треба до інституту поступати – 80 тисяч доларів це зовсім замало. Хоча, звичайно, не вимірюється людське життя жодними грошима, але ми будемо тиснути, щоб виплати були більшими", – розповів президент.

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"У будь-якому разі буде міжнародний суд, у будь-якому разі буде компенсація, частина компенсації. Від нашої держави ми, що могли одразу дати кожній родині, видали по 200 тисяч гривень. Друга частина компенсації – від "МАУ" через страхові компанії. Там складна ситуація, страховим компаніям нелегко зараз з іранською стороною працювати, оскільки Іран під санкціями. Вихід вже знайшли, вже для однієї родини підготовлені документи. Всі ці документи збираються вручну, за деякий час все буде виплачено", – повідомив Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL, в кінці січня з'ясувалося, що Іран приховував правду про збитий український літак, в тому числі від лідера держави Хасана Рухані. Той, дізнавшись причину, був в люті, зажадав розповісти про це світу, і погрожував, що в іншому випадку піде у відставку.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Иванович Василий
Иванович Василий
Че-та я слаб в переводе денег. У меня получилось, что 80 тыс долларов = без хвоста почти 2 миллиона гривен (без 7 тысяч), а сам Зеленский выдал от государства, как он сам сказал, в 10 раз меньше - по 200 тыс гривен. Где логика, что "мало"?..
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Конечно, такая удача. Х...хлы, как БОМЖ придорожный, который промышляет автоподставами, бросаясь на капот автомобиля. Правда, бывают и осечки, когда всё заканчивается оп...здюливанием предприимчивых у к р о в. А тут такая удача! Можно попытаться сдушить денег с персов и всё-таки достроить Вторую Францию, а то золото Полуботка "закончилось".
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина заплатила России по 100 тысяч за каждого погибшего на ТУ-154
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