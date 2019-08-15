Гримчак – тільки початок: у ГПУ зробили інтригуючу заяву

У Генеральній прокуратурі України підтвердили, що затримання Юрія Гримчака – заступника глави МінТОТ – може бути не єдиним.

Спікер ГПУ Андрій Лисенко в ефірі ObozTV дав зрозуміти, що йдеться про багатьох імовірних підозрюваних. Однак він не став розголошувати прізвища чи інші подробиці у зв'язку з таємницею слідства.

На питання, чи будуть у справі Гримчака висунуті ще підозри і кому саме, Лисенко відповів: "Якщо я зараз про це скажу, то аеропорт "Бориспіль" буде переповнений".

"Наразі тривають слідчі, оперативні дії. Ми не можемо розкривати цю інформацію", – наголосив представник Генпрокуратури.

Він також повідомив, що слідство у цій справі триває "не один місяць".

Лисенко уточнив, що обшуки у Гримчака вже закінчені, а заступник міністра та його довірена особа затримані.

"Їм інкримінують шахрайство, тобто стаття 190 КК України частина 4. Уже встановлено, що вони вимагали гроші за вплив на суддів Верховного суду України з приводу винесення рішення на користь зацікавленої особи. Також вплив на службових осіб Мінкульту і КМДА. Використовуючи свої службові повноваження, здійснювали злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах", – підтвердив він.

Гримчак затриманий, йому інкримінують статтю "Шахрайство" facebook.com/SecurSerUkraine

За даними спецслужб, Гримчака впіймали на гарячому facebook.com/nabu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак був затриманий працівниками СБУ, НАБУ і Генпрокуратури ввечері 14 серпня.

За даними СБУ, Гримчак і його помічник обіцяли вплинути на суддів ВСУ, а також чиновників Мінкульту і КМДА, з метою винесення рішення на користь зацікавленої особи. За це вони вимагали 1,1 млн доларів.

При отриманні частини коштів у розмірі 480 тисяч доларів вони були затримані "на гарячому".

Всі подробиці про затримання Гримчака тут.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram