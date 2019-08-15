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Гримчак – тільки початок: у ГПУ зробили інтригуючу заяву

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У Генеральній прокуратурі України підтвердили, що затримання Юрія Гримчака – заступника глави МінТОТ – може бути не єдиним.

Спікер ГПУ Андрій Лисенко в ефірі ObozTV дав зрозуміти, що йдеться про багатьох імовірних підозрюваних. Однак він не став розголошувати прізвища чи інші подробиці у зв'язку з таємницею слідства.

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На питання, чи будуть у справі Гримчака висунуті ще підозри і кому саме, Лисенко відповів: "Якщо я зараз про це скажу, то аеропорт "Бориспіль" буде переповнений".

"Наразі тривають слідчі, оперативні дії. Ми не можемо розкривати цю інформацію", – наголосив представник Генпрокуратури.

Він також повідомив, що слідство у цій справі триває "не один місяць".

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Лисенко уточнив, що обшуки у Гримчака вже закінчені, а заступник міністра та його довірена особа затримані.

"Їм інкримінують шахрайство, тобто стаття 190 КК України частина 4. Уже встановлено, що вони вимагали гроші за вплив на суддів Верховного суду України з приводу винесення рішення на користь зацікавленої особи. Також вплив на службових осіб Мінкульту і КМДА. Використовуючи свої службові повноваження, здійснювали злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах", – підтвердив він.

Гримчак затриманий, йому інкримінують статтю "Шахрайство"

Гримчак затриманий, йому інкримінують статтю "Шахрайство"

facebook.com/SecurSerUkraine

За даними спецслужб, Гримчака впіймали на гарячому

За даними спецслужб, Гримчака впіймали на гарячому

facebook.com/nabu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак був затриманий працівниками СБУ, НАБУ і Генпрокуратури ввечері 14 серпня.

  • За даними СБУ, Гримчак і його помічник обіцяли вплинути на суддів ВСУ, а також чиновників Мінкульту і КМДА, з метою винесення рішення на користь зацікавленої особи. За це вони вимагали 1,1 млн доларів.

  • При отриманні частини коштів у розмірі 480 тисяч доларів вони були затримані "на гарячому".

Всі подробиці про затримання Гримчака тут.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Затримання Гримчака
Особи
Юрій Гримчак Андрій Лисенко
Місце
Україна
Теги
хабар Генеральна прокуратура України корупція
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Поставьте в Борисполе клетки в зоне VIP и обьявите "кто ещё".Поймайте всех,конфискуйте незаконнонажитое,и расчитайтесь с внешним экономическим долгом страны,в конце концов.А то,что останется,потратьте на защиту бродячих собак и кошек.Им тоже здорово досталось...Анонсов много,разоблачений нет..Что,сажать будут выборочно?
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Лысенко провел рекламную компанию по продаже информации! Потенциальные покупатели изучают информацию!
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Все решают а его подставили.
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