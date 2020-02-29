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29 лютого • оновлено в 16:29
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Затримані Росією рибалки повернулися в Україну. Фото і відео

1.2т
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Українські рибалки, яких нещодавно затримали окупанти в Азовському морі, повернулися в Україну і були покарані за порушення прикордонного режиму та порядку виходу в море.

У суботу, 29 лютого, прикордонники помітили в морі судно з чотирма чоловіками і супроводили їх в порт Бердянськ, повідомили на сайті Державної прикордонної служби України (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Затримані Росією рибалки повернулися в Україну

Затримані Росією рибалки повернулися в Україну

dpsu.gov.ua

Там почали встановлювати всі обставини їх затримання російською стороною. Порушників притягнули до адміністративної відповідальності, а на плавальний засіб наклали арешт на 30 діб.

Затримані Росією рибалки повернулися в Україну

Затримані Росією рибалки повернулися в Україну

dpsu.gov.ua

Затримані Росією рибалки повернулися в Україну

Затримані Росією рибалки повернулися в Україну

dpsu.gov.ua

Затримані Росією рибалки повернулися в Україну

Затримані Росією рибалки повернулися в Україну

dpsu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, окупанти затримали судно з українцями в західній частині Азовського моря. У ФСБ Росії заявили, що зловили браконьєрів з майже 300 екземплярами камбали і ставною мережею, якою заборонено ловити рибу.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна
Теги
Державна прикордонна служба України риба
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Юг Руси
Юг Руси
Задержанные Россией рыбаки вернулись в Украину. Фото и видео Героев Укроины )))
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4
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
23 гражданина Украины (большинство из них одесситы) находятся на арестованном судне два месяца. На исходе топливо, заканчиваются запасы воды, еды и медикаментов. Одному из членов экипажа срочно нужна медицинская помощь (у него паховая грыжа). Несмотря на обращения родственников членов экипажа в МИД Украины, за это время никто не вышел с ними на связь. Брошенный экипаж судна New Orion, который застрял у берегов китайского города Тяньцзинь, просит о помощи
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5
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Marozov Nicolay, так то ж не в России, не хайпанешь на них. Нехай стоять, хоч помруть
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1
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Marozov Nicolay, это совсем другое.
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1
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