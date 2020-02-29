Затримані Росією рибалки повернулися в Україну. Фото і відео

Українські рибалки, яких нещодавно затримали окупанти в Азовському морі, повернулися в Україну і були покарані за порушення прикордонного режиму та порядку виходу в море.

У суботу, 29 лютого, прикордонники помітили в морі судно з чотирма чоловіками і супроводили їх в порт Бердянськ, повідомили на сайті Державної прикордонної служби України (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Затримані Росією рибалки повернулися в Україну dpsu.gov.ua

Там почали встановлювати всі обставини їх затримання російською стороною. Порушників притягнули до адміністративної відповідальності, а на плавальний засіб наклали арешт на 30 діб.

Затримані Росією рибалки повернулися в Україну dpsu.gov.ua

Затримані Росією рибалки повернулися в Україну dpsu.gov.ua

Затримані Росією рибалки повернулися в Україну dpsu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, окупанти затримали судно з українцями в західній частині Азовського моря. У ФСБ Росії заявили, що зловили браконьєрів з майже 300 екземплярами камбали і ставною мережею, якою заборонено ловити рибу.

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