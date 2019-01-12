Засуджені корупціонери: Луценко похвалився успіхами ГПУ

Генеральна прокуратура України за останній рік має багато перемог по боротьбі з корупцією – де в судах довели вину корупціонерів і винесли їм реальні вироки.

Успішні приклади на своїй сторінці в Facebook навів генеральний прокурор Юрій Луценко.

Він визнав, що найчастіше суд виносить "гуманний" вирок - штраф за неправомірну вигоду.

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"Я вже не перший рік прошу Верховну Раду зробити мінімальним покаранням за хабар не штраф або умовний термін, а один рік реальної в'язниці. Поки не знаходжу розуміння. Однак не опускаємо руки, в неантикорупційних судах доводимо винність корупціонерів і отримуємо для них реальні вироки", - написав Луценко.

Він нагадав, що корупцією чиновників вищого рангу за законом повинні займатися САП і НАБУ.

"Рішенням Київського районного суду м. Полтави засуджено начальника відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління Головного управління ДФС у Полтавській області за отримання хабара в розмірі 2500 доларів США ... призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на шість років з позбавленням спеціального звання - підполковник податкової міліції", - один із таких прикладів навів генпрокурор.

Подібні вироки, за даними Луценка, корупціонери отримали на Дніпропетровщині, Львівщині, Чернігівщині, Луганщині, Вінниччині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та в місті Чернівці. Корупціонери отримали терміни від двох до восьми років в'язниці.

"Крім реального терміну засудження також вироком суду підлягає конфіскація майна засуджених корупціонерів, а також діє заборона на право обіймати посаду на певний період", - підкреслив генпрокурор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Закарпатті інспектор прикордонної служби, якого затримали під час отримання хабара за пособництво в контрабанді, спробував з'їсти гроші на очах у правоохоронців.

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