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18 листопада • оновлено в 03:32
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"Зараз буде вибух! "У мережі показали "гарячі" фото з передової на Донбасі

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У мережі показали фотографії з передової на Донбасі, на яких зображено українських захисників, які не дають ворогам спуску.

Відповідні знімки оприлюднив український фотограф Анатолій Степанов на своїй сторінці у Facebook, розповівши, як проходять дні та ночі в зоні бойових дій.

"Туманний ранок під Новолуганськом насичений адреналіном. Ми йдемо на позицію, яку обладнують бійці Національної гвардії України. Чутно далекий вихід, і офіцер, що веде нас, присідає. Повторюємо його дії. Шелест десь над ліском і там, де ми проходили хвилин п`ять тому, гримить вибух 82-ої міліметрової міни", – розповів він.

Українські військові спостерігають за терористам

Українські військові спостерігають за терористам

Анатолій Степанов / Facebook

За словами Степанова, далі потрібно долати кілька десятків метрів до позиції, де розташовано рятівний окоп.

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"Розкотистий постріл з ПТРД і великокаліберна куля з блискавичною швидкістю пролітає десь у гілках. В окопі набагато затишніше. Можна перевести подих. Зараз буде вибух. Хлопці зариваються в землю, проводять інженерні роботи. "В піхоті є фраза: хочеш жити – копай", – каже їхій молодий командир. Різкий, потужний ляскіт. Земля здригається, й все навколо наповнюється гучним шелестом. Нас накриває потужна злива з грудок землі, яку підняв у повітря вибух. Вони стукають по касках, одягу, сухим листям. Дим перед окопом розсіюється, і на хлопців чекає нелегка робота. Окоп росте і поглиблюється", – додав він.

Українські військові на Донбасі

Українські військові на Донбасі

Анатолій Степанов / Facebook

Далі Степанов уточнює, що на українських захисників чекають звичайні вечора і ночі: зоряне небо, кулеметні простріли, пильне спостереження..

"Коптер, який намагається зависнути над позицією. По ньому валять зі стрілкової зброї й відганяють у нічну темряву. Молоді й неймовірно вмотивовані хлопці не дають спуску ворогу, ініціатива завжди залишається за ними", – підсумував він.

Ніч на передовій на Донбасі

Ніч на передовій на Донбасі

Анатолій Степанов / Facebook

Українські захисники на Донбасі

Українські захисники на Донбасі

Анатолій Степанов / Facebook

Фото з передової

Фото з передової

Анатолій Степанов / Facebook

Українські військові не дають спуску терористам

Українські військові не дають спуску терористам

Анатолій Степанов / Facebook

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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