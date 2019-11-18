"Зараз буде вибух! "У мережі показали "гарячі" фото з передової на Донбасі

У мережі показали фотографії з передової на Донбасі, на яких зображено українських захисників, які не дають ворогам спуску.
Відповідні знімки оприлюднив український фотограф Анатолій Степанов на своїй сторінці у Facebook, розповівши, як проходять дні та ночі в зоні бойових дій.
"Туманний ранок під Новолуганськом насичений адреналіном. Ми йдемо на позицію, яку обладнують бійці Національної гвардії України. Чутно далекий вихід, і офіцер, що веде нас, присідає. Повторюємо його дії. Шелест десь над ліском і там, де ми проходили хвилин п`ять тому, гримить вибух 82-ої міліметрової міни", – розповів він.
Українські військові спостерігають за терористам
Анатолій Степанов / Facebook
За словами Степанова, далі потрібно долати кілька десятків метрів до позиції, де розташовано рятівний окоп.
"Розкотистий постріл з ПТРД і великокаліберна куля з блискавичною швидкістю пролітає десь у гілках. В окопі набагато затишніше. Можна перевести подих. Зараз буде вибух. Хлопці зариваються в землю, проводять інженерні роботи. "В піхоті є фраза: хочеш жити – копай", – каже їхій молодий командир. Різкий, потужний ляскіт. Земля здригається, й все навколо наповнюється гучним шелестом. Нас накриває потужна злива з грудок землі, яку підняв у повітря вибух. Вони стукають по касках, одягу, сухим листям. Дим перед окопом розсіюється, і на хлопців чекає нелегка робота. Окоп росте і поглиблюється", – додав він.
Українські військові на Донбасі
Анатолій Степанов / Facebook
Далі Степанов уточнює, що на українських захисників чекають звичайні вечора і ночі: зоряне небо, кулеметні простріли, пильне спостереження..
"Коптер, який намагається зависнути над позицією. По ньому валять зі стрілкової зброї й відганяють у нічну темряву. Молоді й неймовірно вмотивовані хлопці не дають спуску ворогу, ініціатива завжди залишається за ними", – підсумував він.
Ніч на передовій на Донбасі
Анатолій Степанов / Facebook
Українські захисники на Донбасі
Анатолій Степанов / Facebook
Фото з передової
Анатолій Степанов / Facebook
Українські військові не дають спуску терористам
Анатолій Степанов / Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL:
1 листопада міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив про перегляд дати відведення військ у районі населеного пункту Петрівське Донецької області. Причиною став обстріл, який зафіксували на цій ділянці.
Представники "Л/ДНР" влаштували провокацію, заявивши, що готові до відведення військ біля Петрівського.
Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо підтвердив, що розведення сил у районі Петрівського розпочнеться 8 листопада.
У відповідь на це ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив представникам СММ ОБСЄ про готовність почати розведення 9, а не 8 листопада. А також закликав українську сторону "проявити здоровий глузд" у цьому питанні.
9 листопада стартувало розведення військ у районі Петрівського.
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