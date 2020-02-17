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17 лютого • оновлено в 16:18
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"Замовлення на вбивство і злив контррозвідки": Мосійчук заявив про сенсацію

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Екс-депутат Верховної Ради України Ігор Мосійчук заявив, що ввечері 17 лютого буде представлений результат сенсаційного розслідування, яке проллє світло на резонансні вбивства і замахи.

Як написав Мосійчук на своїй сторінці в Facebook, йдеться про декілька гучних злочинах. Зокрема, про замахи на нього, Аміну Окуеву і Адама Осмаєва, а також безпосередньо про вбивство Аміни.

Колишній народний депутат повідомив, що буде озвучено, хто і за скільки замовляв вбивства в Україні та інших країнах Європи. Також Мосійчук недвозначно натякнув, що "справу злила контррозвідка СБУ".

Відео буде показано в 20.00 на каналі "Вільний".

Мосійчук пообіцяв сенсацію

Мосійчук пообіцяв сенсацію

Скріншот

Відзначимо, що на Youtube-каналі "Вільного" анонсували "ексклюзивне інтерв'ю з людиною, яка брала замовлення на організацію терактів і ліквідацію людей".

"Beck Martin (Анзор) співпрацював зі спецслужбами Австрії починаючи з 2008 року. Більше 10 років Анзор приймав замовлення на організацію терактів і ліквідацію різних громадян у Європі, Туреччині та інших країнах світу. В 2014-2015 роках Анзор отримав замовлення на ліквідацію трьох людей в Українi: Адама Осмаєва, Аміну Окуеву, Ігоря Мосійчука", – йдеться в описі.

"Замовлення на вбивство і злив контррозвідки": Мосійчук заявив про сенсацію

Відео має назву: "Теракти в Києві | Вбивство Аміни Окуевой | Ексклюзивне інтерв'ю".

Раніше в ефірі ObozTV Ігор Мосійчук заявив, що замовником вбивства добровольця АТО Аміни Окуевой є високопоставлений чиновник "однієї з сусідніх країн".

(Оновлюється ...)

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Автор
Олег Тимченко
Теми
Вбивство Аміни Окуєвої Замах на Адама Осмаєва і Аміну Окуєву Замах на Мосійчука Кримінал Новини Києва та Київської області
Особи
Ігор Мосійчук Адам Осмаєв Аміна Окуєва
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України Національна поліція України розслідування вбивство
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