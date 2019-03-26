Замішані Злочевський і Байден: Луценко поділився із The Hill новою сенсацією

Звільнення колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна може бути пов'язане зі справою компанії Burisma. Саме там у раді директорів з 2015 року працює син екс-віце-президента США Джо Байдена — Хантер.

Такий натяк озвучив нинішній генеральний прокурор України Юрій Луценко у другій частині інтерв'ю The Hill, пише theБабель.

За словами Луценка, компанією Burisma володів міністр охорони природи Януковича Микола Злочевський — він відповідав за видачу дозволів на видобуток нафти і газу. Після подій 2014 року Генпрокуратура почала розслідувати можливі кримінальні порушення Злочевського, зокрема компанії Burisma.

У 2016 році Джо Байден зажадав звільнити тодішнього генерального прокурора Віктора Шокіна. За словами Луценка, Байден погрожував тим, що США не виділять $1 млрд кредитних гарантій для України.

Юрій Луценко Facebook Юрія Луценка

Луценко зазначив, що він вивчав документи справи. Згідно з ними, члени ради директорів Burisma, до якої входив син Байдена, отримали $17 мільйонів. Але, додав генпрокурор, це не означає, що вони знали про "темне походження" цих грошей — це треба ще довести.

В останні дні роботи Шокіна одну з трьох справ ГПУ щодо Burisma "в гарячий момент" передали до Національного антикорупційного бюро України. У НАБУ, яке з перших днів існування мало підтримку посольства США, справу закрили, розповідає Луценко. Він вважає, що якби справа залишилася у прокуратурі, то ГПУ успішно завершила б розслідування. На пряме запитання, чи намагалася тодішня американська влада якось вплинути на справу щодо Burisma, Луценко відповів, що не українська прокуратура повинна давати відповідь, натякаючи на американське правосуддя.

Що стосується посольства і його впливу на закриття справи у НАБУ, він лише сказав, що агентство дуже тісно співпрацює з посольством.

Джо Байден "Голос Америки"

Луценко також розповів, що в Лондоні була ще одна справа щодо Burisma, яку ГПУ програла, оскільки тодішній заступник генерального прокурора не надіслав до Великобританії документи. Він не назвав прізвища заступника, але натякнув, що він брав участь у конкурсі на посаду керівника САП (очевидно, йдеться про Віталія Каська).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2017 року прокурор Дмитро Сус заявляв, що одразу після накладення ГПУ арешту на Burisma, підконтрольну Злочевському, генпрокурору Луценку подзвонили "згори" з вимогою припинити ведення цієї справи.

У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джеффрі Пайєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Хантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.

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