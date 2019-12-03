"Замерз на концерті Кобзона": стало відомо про смерть терориста "ДНР"

У мережі з'явилася інформація про смерть терориста "ДНР" Леоніда Афенкіна. Зрадник був родом із Старобешевого Донецької області й числився у списках сайту "Миротворець".

Про це на своєму Telegram-каналі написав офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"200 бригада. 01.12.19 Афенкін Леонід сходив на концерт Кобзона і там замерз. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна, і перемога за нами!" – зазначив він.

Новина про смерть окупанта Telegram-канал Анатолія Штефана

Терорист "ДНР" Леонід Афенкін Telegram-канал Анатолія Штефана

Терорист "ДНР" Леонід Афенкін Telegram-канал Анатолія Штефана

Сторінка Афенкіна в соцмережах Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні проведення ООС на Донбасі втрати російських окупаційних військ в листопаді перевищили 100 осіб. 41 окупант був ліквідований, а ще 66 складають санітарні втрати ворога.

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