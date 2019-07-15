"Закінчити одним дзвінком": в Росії зробили неоднозначну заяву про війну на Донбасі

Європейський Союз може одним дзвінком до Києва припинити війну на Донбасі.

Таку впевненість висловив глава міжнародного комітету Ради Федерації Костянтин Косачов.

Він вважає, що Європа вводить санкції проти Росії, тому що їй так "зручніше". Так Косачев прокоментував недавню заяву глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, в якому вона закликала Росію зберегти Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і негайно вжити заходів для дотримання його положень.

Костянтин Косачев

"Зручніше вводити санкції проти Росії, ніж одним дзвінком до Києва припинити війну на Донбасі і спонукати українське керівництво до діалогу з іншою стороною протистояння", - написав Косачев в своєму Facebook.

Російський сенатор нагадав, що РФ нібито постійно сигналізує іноземним партнерам про готовність до активного діалогу про механізми контролю над озброєннями. Але пропозиції російської сторони, за його словами, ігнорують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цей час спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що на Луганському і Донецькому напрямку зафіксовані сотні російських "Градів", а також гаубиці, танки, міномети, гармати.

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