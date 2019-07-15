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"Закінчити одним дзвінком": в Росії зробили неоднозначну заяву про війну на Донбасі

13.3т Читати матеріал російською

Європейський Союз може одним дзвінком до Києва припинити війну на Донбасі.

Таку впевненість висловив глава міжнародного комітету Ради Федерації Костянтин Косачов.

Він вважає, що Європа вводить санкції проти Росії, тому що їй так "зручніше". Так Косачев прокоментував недавню заяву глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, в якому вона закликала Росію зберегти Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і негайно вжити заходів для дотримання його положень.

Костянтин Косачев

Костянтин Косачев

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"Зручніше вводити санкції проти Росії, ніж одним дзвінком до Києва припинити війну на Донбасі і спонукати українське керівництво до діалогу з іншою стороною протистояння", - написав Косачев в своєму Facebook.

Російський сенатор нагадав, що РФ нібито постійно сигналізує іноземним партнерам про готовність до активного діалогу про механізми контролю над озброєннями. Але пропозиції російської сторони, за його словами, ігнорують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цей час спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що на Луганському і Донецькому напрямку зафіксовані сотні російських "Градів", а також гаубиці, танки, міномети, гармати.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Если бы всё было так просто, позвонил и мир! Но, предположим, мир установлен, что дальше? А дальше нужно будет определить виновных. И в итоге получится, что самих себя придется винить, ведь прогарантировали тогда в 2014 году мирный переход власти от Януковича к оппозиции и что сделали, когда его все же свергли и чуть не убили? А ничего, начали делёжку! И если Макрон может сказать, мол не при делах, тогда Олланд был, то Меркель до сих пор при власти ей подобные проблемы не нужны.
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Питон Каа
Питон Каа
Звонки из ЕС не способны остановить эту гражданскую войну. Хозяева сидят за океаном. Да и сейчас у Зеленского нет реальной власти, при всем желании он не сможет, Рада не пропустит соответствующие законы. Вся надежда на новый состав.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Все начал лично...пастор..Вместо переговорщиков в Донецк эта тварь прислала танки...вот вы и получили 15 000 сдохнувших украинцев...
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