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1 лютого • оновлено в 15:27
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Зайцева в колонії вишиває: з'ясувалося, скільки вона заробила

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Олена Зайцева, яка відбуває покарання в колонії за вчинення смертельного ДТП в Харкові, в місцевій майстерні разом з іншими засудженими займається вишивкою.

За працю ув'язненим платять. Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі OBOZREVATEL.

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Частина грошей йде на оплату комунальних послуг, а частину відправляють як компенсацію потерпілим. Від Зайцевої прийшло тільки 500 гривень, які були витрачені на погашення витрат по виконавчій службі.

Олена Зайцева

Олена Зайцева

Колаж

"Це центр (де відбуває покарання Зайцева) з мінімальним рівнем безпеки. Жінки, які тут містяться, в супроводі співробітника колонії можуть вийти в місцевий магазин. Харчується Зайцева окремо від інших ув'язнених. Продукти їй також надсилають. На побачення до неї вже приїжджала мама і сестра", – говориться у статті.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Верховний Суд прийняв до розгляду касаційну скаргу Олени Зайцевої, яку разом з Геннадієм Дроновим засудили до 10 років позбавлення волі за смертельне ДТП в Харкові на Сумській.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Місце
Україна Харків
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Пока так буде - Украины в ЕС не будет ! Так и скажите продажным судьям, прокурорам и ментам .
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