Зайцева в колонії вишиває: з'ясувалося, скільки вона заробила

Олена Зайцева, яка відбуває покарання в колонії за вчинення смертельного ДТП в Харкові, в місцевій майстерні разом з іншими засудженими займається вишивкою.

За працю ув'язненим платять. Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі OBOZREVATEL.

Частина грошей йде на оплату комунальних послуг, а частину відправляють як компенсацію потерпілим. Від Зайцевої прийшло тільки 500 гривень, які були витрачені на погашення витрат по виконавчій службі.

Олена Зайцева Колаж

"Це центр (де відбуває покарання Зайцева) з мінімальним рівнем безпеки. Жінки, які тут містяться, в супроводі співробітника колонії можуть вийти в місцевий магазин. Харчується Зайцева окремо від інших ув'язнених. Продукти їй також надсилають. На побачення до неї вже приїжджала мама і сестра", – говориться у статті.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Верховний Суд прийняв до розгляду касаційну скаргу Олени Зайцевої, яку разом з Геннадієм Дроновим засудили до 10 років позбавлення волі за смертельне ДТП в Харкові на Сумській.

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