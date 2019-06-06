Загроза Україні: Facebook фактично визнав паспорти Росії на Донбасі

Facebook заблокував профіль координатора групи "Інформаційний спротив" народного депутата Дмитра Тимчука. Це сталося після публікації про незаконну видачу Росією паспортів громадянам України.

Як уточнив координатор "ІС" Юрій Карін, профіль Тимчука заблокували в результаті "масованої атаки скаржників".

За його словами, особливу істерику викликала публікація відомостей про отримання російських паспортів ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним та іншою "керівною челяддю".

"Позиція Facebook у цьому випадку більш ніж дивна. Фактично адміністрація соцмережі визнала "паспорт" "ДНР" та інші фільчині грамоти офіційними документами, що містять персональні дані. Чим побічно визнала саму "ДНР", а також підтримала незаконну видачу паспортів Росією", – зазначив Карін.

Видача паспортів у "ДНР"

Він підкреслив, що група "Інформаційний спротив" вважає це загрозою національним інтересам.

"Дмитро Тимчук є одним із тих, хто не дає забути українському суспільству й міжнародним партнерам, що в Україні – війна, незважаючи на нові "примирливі "віяння", – підсумував координатор "ІС".

Facebook: Юрій Карін

Як повідомляв OBOZREVATEL, через видачу російських паспортів на Донбасі у Верховній Раді запропонували кардинальні рішення. Йдеться про конфіскацію майна тих українців, які добровільно тримали громадянство країни-агресора.

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