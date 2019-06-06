ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Загроза Україні: Facebook фактично визнав паспорти Росії на Донбасі

1.2тЧитати матеріал російською

Facebook заблокував профіль координатора групи "Інформаційний спротив" народного депутата Дмитра Тимчука. Це сталося після публікації про незаконну видачу Росією паспортів громадянам України.

Як уточнив координатор "ІС" Юрій Карін, профіль Тимчука заблокували в результаті "масованої атаки скаржників".

За його словами, особливу істерику викликала публікація відомостей про отримання російських паспортів ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним та іншою "керівною челяддю".

Новини
Обійдеться в зарплату: спливла правда про паспорти Росії у "ДНР"

"Позиція Facebook у цьому випадку більш ніж дивна. Фактично адміністрація соцмережі визнала "паспорт" "ДНР" та інші фільчині грамоти офіційними документами, що містять персональні дані. Чим побічно визнала саму "ДНР", а також підтримала незаконну видачу паспортів Росією", – зазначив Карін.

Видача паспортів у "ДНР"

Видача паспортів у "ДНР"

Він підкреслив, що група "Інформаційний спротив" вважає це загрозою національним інтересам.

"Дмитро Тимчук є одним із тих, хто не дає забути українському суспільству й міжнародним партнерам, що в Україні – війна, незважаючи на нові "примирливі "віяння", – підсумував координатор "ІС".

Загроза Україні: Facebook фактично визнав паспорти Росії на Донбасі

Facebook: Юрій Карін

Як повідомляв OBOZREVATEL, через видачу російських паспортів на Донбасі у Верховній Раді запропонували кардинальні рішення. Йдеться про конфіскацію майна тих українців, які добровільно тримали громадянство країни-агресора.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Facebook" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Facebook
Особа
Дмитро Тимчук
Місце
Україна
Тег
видача паспортів в Донецьку
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
4
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel