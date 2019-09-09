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9 вересня • оновлено в 10:54
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"Заграв гімн України, встали всі!" У Криму вразили патріотичним вчинком

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В окупованій Росією Євпаторії (Крим) на виборчій дільниці пролунав гімн України.

Відеозапис опублікував місцевий житель Данило Стволін на сторінці спільноти "Євпаторія: сьогодні" у Facebook (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Вибори 2019. 16 школа, 99 ДВК. Заграв гімн України. Чути не дуже. Ось і думайте тепер", — написав він.

"Заграв гімн України, встали всі!" У Криму вразили патріотичним вчинком

Скрішот відео

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Стволін також додав, що біля нього сиділи шестеро спостерігачів і теж все чули. "Встали всі члени комісії, як заграв", — підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ООН закликала Росію припинити порушення прав людини в Криму, а Україну — спростити процедуру відвідування півострова.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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70rus xxx
70rus xxx
Где гимна,и где все дружно встали?Ну,это к слову.А так, если и было,то блогер молодец,показал "нарушение" прав человека в Крыму.А как с этим на Украине?
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