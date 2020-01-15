Загинув від кулі снайпера на Донбасі: названо ім'я 24-річного героя

У середу, 15 січня, на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув 24-річний Олексій Василевський.

Боєць "Штабу національного захисту" помер від кулі снайпера. Про це повідомив Віталій Чернявський на сторінці штабу в Facebook.

Загиблий був родом із міста Кам'янське Дніпропетровської області.

Як писав OBOZREVATEL раніше, 15 січня, збройні формування Російської Федерації вже дев'ять разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем, мінометів, а також гранатометів, БПЛА, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

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