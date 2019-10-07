Загинули двоє: в Сумах бетонний стовп розчавив авто. Моторошні фото та відео

У Сумах у понеділок, 7 жовтня, в результаті ДТП на автомобіль впав стовп електропередач. В аварії загинули двоє людей, ще двоє отримали травми.

Це трапилося рано-вранці на вулиці Петропавлівській. Повідомлення про інцидент надійшло на лінію правоохоронців близько 4:00, передає ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відомо, що 27-річний водій не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу і врізався у дерево. Можливо, він перевищив швидкість.

Потім машину відкинуло на залізобетонний стовп. Удар був такої сили, що стовп миттєво зламався і впав на іномарку.

На місці аварії загинули водій і пасажир на задньому сидінні, особа якого поки не встановлена. Ще двоє людей мають переломи і удари. Всі вони, за даними поліції, жителі обласного центру.

За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

ДТП у Сумах sumypost.com

ДТП у Сумах sumypost.com

Як писав OBOZREVATEL, у кінці вересня на заводі "Гуала Кложерс Україна" у Сумах трапився вибух виробничого обладнання, після чого спалахнула пожежа. В результаті 10 працівників компанії постраждали.

Стало відомо, що люди, рятуючись від диму, вистрибували з вікон цеху. Очевидці розкрили деталі НП.

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