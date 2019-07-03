"Забили до смерті!" Під Харковом поліція потрапила у скандал через смерть дитини

У Харківській області двох інспекторів з ювенальної превенції поліції підозрюють у причетності до смерті трирічної дівчинки.

Як повідомляє прес-служба прокуратури регіону, поліцейських підозрюють в недбалому ставленні до службових обов'язків, що призвело до загибелі дитини в Куп'янську.

"Поліцейських підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі малолітньої дитини (ч.2 ст.367 КК України) ... Підозрюваних співробітників поліції відсторонили від посади, вони знаходяться під домашнім арештом", – йдеться в повідомленні.

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Прокуратура зазначає, що бабуся дитини неодноразово заявляла в Куп'янський райвідділ про можливу загрозу життю і здоров'ю трирічної онучки через жорстоке ставлення матері і вітчима до дитини, але жодну з заяв не було розглянуто належним чином.

Так, 25-річна інспектор поліції припинила розгляд одного з таких звернень після формальних пояснень матері дитини. При цьому вона не перевірила доказів заявника, не з'ясували, в яких соціально-побутових умовах живе дівчинка, і не повідомила відповідним органам і службам у справах дітей про можливу загрозу здоров'ю дитини.

Побиття дитини Ілюстрація

У свою чергу 21-річний ювенальний інспектор обмежився телефонною розмовою з вітчимом і провів кілька рейдів з соціальними службами, але жодного разу не зміг потрапити в будинок, де жила дитина. Відповідно до законодавства поліцейський повинен був вжити негайних заходів по встановленню місцезнаходження дівчинки, яка постраждала від домашнього насильства і почати процес про вилучення її з сім'ї. Але він цього не зробив.

"Недбале ставлення правоохоронців до службових обов'язків призвело до того, що у вересні 2018 року дівчинка, яка в котрий раз постраждала від побоїв, загинула", – повідомили прокурори.

30-річної матері та 40-річному вітчиму інкримінують тортури, нанесення тяжких тілесних ушкоджень та умисне заподіяння смерті малолітній дитині з метою приховати інший злочин за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.127, ч.2 ст.121, п. 2 , 9,12 ч.2 ст.115 КК України). Їм загрожує довічне позбавлення волі.

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