"За українську мову вбивають!" У мережі нагадали історію закатованого Героя

В Україні можуть не тільки побити, а й вбити за українську мову. Така думка не полишає багатьох після загибелі активіста та волонтера Артема Мирошниченка, якого жорстоко побили підлітки на Донбасі – через те, що він відповідав їм українською.

У цьому переконана й мама 18-річного Героя України Юрія Поправки – першого закатованого на Донбасі активіста, якого вбили за відмову говорити російською і збрехати, ніби він ходить до храму Московського патріархату. Його історію майже через шість років після вбивства нагадало "Радіо Свобода".

Як відомо, навесні 2014 року в захопленому терористами Слов'янську з’явилася інформація про так званий великодній розстріл. Тоді бойовики угрупування "ДНР" під керівництвом Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) заявили, що бійці "Правого сектора" розстріляли їхній блокпост просто на Великдень, 20 квітня.

Юрій Поправка prostir.ua

Напад намагалися "повісити" на групу активістів Майдану, серед яких були 18-річний Юрій Поправка, 25-річний Юрій Дяковський і 22-річний Віталій Ковальчук. Насправді ж вони не могли навіть теоретично розстріляти блокпост поблизу Слов'янська, адже потрапили в полон і того дня двоє із трьох хлопців уже були вбиті.

"Юрія Поправку, Юрія Дяковського, а також незнайомого з ними депутата міськради Горлівки Володимира Рибака закатували ще до 20 квітня. Їхні тіла кинули у річку Торець. 18-річного Поправку поховали під Києвом 28 квітня. А з 25-річним Дяковським попрощалися у рідному місті Стрий аж 8 травня", – нагадує видання.

Віталій Ковальчук був єдиним із групи активістів Майдану, кому вдалося вижити після полону, бо погодився перейти на російську мову з катами і сказати, що ходить до храму Московського патріархату. А ось Дяковський і Поправка під час допитів продовжували говорити українською, а також заявили, що не визнають ніякої іншої церкви, окрім як (тоді ще) Київського патріархату.

Юрій Поправка був активістом Майдану radiosvoboda.org

"Ми в родині, – розповідає жінка, – ніколи не насаджували Юрі ненависть до російської мови. Та й правила говорити лише українською не було. Мова – його свідомий вибір. До смерті сина я могла перейти на російську у відповідь. Після трагедії – принципово не переходжу. Тепер це і мій свідомий вибір", – зізналася Ярослава Поправка.

За її словами, майже за шість років після втрати сина їй неодноразово доводилося чути від людей переконання, мовляв, якби того злощасного дня її син заговорив російською, то трагедії не трапилося б.

"Я говорила з десятками людей. З випадковими свідками, з безпосередніми учасниками подій, з тими, хто також був у полоні. Всі вони єдині у тому, що у сина був шанс жити, якби він все ж таки перейшов на російську мову і збрехав, як хотіли кати, що ходить у церкву Московського патріархату", – каже жінка.

Вона впевнена, що її син загинув за всіх українців.

"З дня прощання пам'ятаю, як намагалася якомога більше його торкатися. Щоб запам'ятати деталі. Щоб відчувати свою гарячу долоню на його холодній. Щоб тепер щоразу, щойно надумаю опустити руки, казати собі, що маю триматися, адже Юра віддав за всіх нас найцінніше – власне життя", – підсумувала пані Ярослава.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бахмуті Донецької області попрощалися з активістом і волонтером Артемом Мирошниченком, якого раніше побили за українську мову. На жалобну церемонію в мікрорайоні Забахмутка зібралися близько 200 осіб.

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