"За Росію топили психи і садисти": відомий пропагандист влип у гучний скандал у Криму

Кандидат у депутати незаконної "Держради" анексованого Криму, ведучий пропагандистського російського каналу News Front Сергій Веселовський приховував судимість за корупційні злочини.

Так, у процесі реєстрації кандидатури кримчанина на вибори з'ясувалося, що "ветеран російської весни" раніше був судимий за розкрадання коштів і використання службового становища в особистих цілях. У результаті прихильника окупантів не пустили на вибори, повідомив журналіст Денис Казанський на сторінці в Facebook.

"Веселовський спочатку спробував приховати судимість. Мовляв, це ж іще при бандерівцях було, значить – не рахується. А коли інформація про судимість все ж спливла, став скаржитися, що судили його насправді не за розкрадання, а за проросійську позицію. Але такі аргументи не порахували переконливими", – зазначив журналіст.

Сергій Веселовський Скрін відео

"Ось такі герої і служили матеріалом "російської весни". За Росіюшку топили або відверті психи і садисти, або всілякі шахраї, в надії поживитися в каламутній воді й перекваліфікуватися з міських божевільних у депутати і міністри", – додав Казанський.

Сергій Веселовський v-variant.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що впливовому чиновнику з РФ – колишньому заступнику директора Федеральної служби виконання покарань Олегу Коршунову – загрожує дев'ять років колонії за розтрату майже 200 млн рублів (понад 80 млн гривень) при будівництві нового СІЗО в анексованому Криму.

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