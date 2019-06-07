Не далее как вчера говорящая, матом ругающаяся, отвечающая за поставки кокса российскому правительству из всех уголков мира и сильно курящая лошадка Владимира Путина, более известная в миру как глава МИД РФ С.Лавров наговорил много пафосных вещей в интервью одному из российских средств массовой дезинформации.

Часть нарративов пропагандистского набора были направлены, естественно, и в сторону Украины. Вот, цитатка из уже полюбившегося: "Если защита русскоязычных, русской культуры, языка является политикой, то в таком случае мы от этой политики никуда уйти не можем... Они граждане Украины, но многие из них — граждане России. Их будет больше, учитывая принятое решение, оформленное указом президента". Слово "терпилы" стоявшее между "они" и "граждане Украины", скорее всего, было вырезано на финальной читке. Ибо с реализацией указа российского гавнокомандующего не все так просто, как хотелось бы кремлевским пропагандистам. Теперь самое вкусное.

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По оперативным данным группы "ИС" более, чем через месяц после указов В.Путина и начала т.н. паспортизации граждан, проживающих в ОРДЛО, успехов и масштаба в этом процессе не наблюдается. Более того, в самой РФ подтверждают, что принято всего несколько тысяч заявлений, т.е. пакетов документов, на получение российского гражданства от жителей т.н. "лднр".

Об этом говорится на сайте МВД РФ, которое или не получило разнарядку об необходимости освещении "невиданного ажиотажа на получение российских паспортов жителями "лднр" и рисования "стахановских темпов" выдачи российских аусвайсов или в отличие от российских пропагандистов решило рассказать все как есть.

При этом, как стало известно группе ИС, более, чем 500 пакетов документов из этих нескольких тысяч, обратно отправлено российскими миграционными органами на доработку т.н. "миграционным органам лднр" или вообще не взяты для дальнейшего рассмотрения в связи с отсутствием оснований.

Основными заявителями на получения российских паспортов, как и ранее, остаются т.н. "военнослужащие 1 и 2 АК" российских оккупационных войск, "сотрудники мгб лнр/днр" и "госслужащие". Т.е. те категории, которых придется эвакуировать при первом же удобном случае, дабы они не дали вредных кремлевскому карлику показаний.

В тоже время, пропадает желание получить двуглавый документ среди простых жителей ОРДЛО, особенно пенсионного и предпенсионного возврата. Главные причины очередного отрезвления от прелестей "русского мира":

- боязнь получить запрет на въезд на подконтрольную Украине территорию и лишиться различных социальных выплат до отсутствия прописки в российских паспортах для жителей "ЛДНР" и каких-то привилегий его обладателю (кроме самого факта);

- бюрократическая система с огромной коррупционной составляющей при оформлении этого т.н. "документа".

Каждый т.н. "миграционный начальник лднр" в схему формирования пакетов документов включил подконтрольные себе нотариальные конторы и бюро для переводов украинских документов (паспорта, свидетельства о рождении и т.д.) на русский язык. Туда направляются все соискатели российских ксив, чтобы получить заверенные переводы. Все дополнительные финансовые затраты граждан кроме оплаты услуг на оформления самого паспорта оседают в карманах оккупационного чиновника. Для решившим схитрить и подать документы, переведенные и заверенные в "неправильных" местах, их очередь автоматически перемещается к концу.

Также, мзда на системной основе берется в рамках т.н. "срочности" и "первоочередности" или угрозы возможного отказа на отправку пакета документов для уже оформления паспорта в России. А дальше, большая часть собранных средств от "улучшенного сервиса" остаётся у местных "воротил", а меньшая (хотя декларируется как большая) передается на вверха т.н. "республиканского уровня".

В общем, все уже поставлено на коммерческую основу.

А в это время, т.н. "руководство ЛДНР" браво рапортует в Москву о сотнях тысячах желающих получить паспорт РФ и десятках тысяч пакетов документов уехавших уже в Россию.

Наверное, именно поэтому МВД РФ решило показать все как есть на самом деле (реальную статистику) поскольку может оказаться крайним в низких показателях паспортизации ОРДЛО "по-русски", когда по отчётам из "ЛДНР" и пафоных посылов С.Лаврова все выглядит очень радужно.

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