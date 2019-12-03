"Убили мого синочка": що говорять про можливих убивць 3-річного сина депутата на фронті

Підозрювані у вбивстві 3-річного сина депутата і бізнесмена В'ячеслава Соболєва не тільки разом воювали з 17 років, а й дружили. Товариші по службі 20-річних підозрюваних не вірять у їх провину. Мовляв, були тихими, доброзичливими і не викликали особливих нарікань.

OBOZREVATEL поспілкувався з друзями і товаришами по службі підозрюваних і з'ясував, чим вони займалися до події і що про них говорять на фронті.

"Професіонал на дотик стріляти не буде"

Товариші по службі кажуть, що і Євген Семенов, і другий підозрюваний Андрій Лаврега (Тихий) не тільки разом воювали в "Аратті", але і дружили.

Семенов у верхньому ряду крайній праворуч, Лаврега в нижньому ряду другий праворуч Facebook Євгена Семенова

На думку волонтера, аж надто швидко в інтернеті розповсюдили інформацію про те, що у вбивстві замішані два добровольці з Правого сектора.

Євген Семенов (на фото внизу) Facebook Євгена Семенова

"Це вже не перший випадок, коли бійців добровольчих батальйонів звинувачують у злочинах. Тут же і свідку показують, яка бачила, як хтось сідав у машину. Мало хто у нас сідає в машину? І те, що він був у Києві, так він живе тут. Кажуть, що він стріляв у затемнене скло на дотик. Це неправда, Андрій професіонал і на дотик та ще в центрі столиці, стріляти не буде.

Він на фронті ніколи не вистрілить, якщо поруч із ворогом перебувають цивільні люди. І зверніть увагу, отвір у склі розташований вгорі. Як куля могла потрапити в маленьку трирічну дитину, якщо стрілок цілився в високу дорослу людину? Тут занадто багато нестиковок. Таке враження, що потрібно було терміново знайти винних", – каже Москаленко.

Займався боротьбою і міг побитися

Ще один підозрюваний у вбивстві дитини, доброволець Євген Семенов родом з Одеської області.

Євген Семенов із мамою Facebook Марини Семенової

"Хлопець ріс із мамою, його ще виховувала бабуся. Це інтелігентна сім'я, вони завжди підтримували все українське. Для нас було не дивно, що Женя пішов воювати. Правда, він ніколи не був покірним, міг і побитися, він якоюсь боротьбою займався. Але в принципі, нормальний хлопець", – розповіла одна з його знайомих.

Євген Семенов ВКонтакте

Семенов, до речі, недавно опублікував фото на своїй сторінці в соцмережі зі змагань із боротьби. Колишні товариші по службі Семенова цікавилися його життям, називали його "синок" і "Ведмежа". Євген відповідав, що у нього все гаразд.

Євген Семенов до відходу на фронт ВКонтакте

Сам хлопець про себе повідомляв, що раніше вчився в морехідному училищі, правда, навчання залишив і подався на фронт. Йому було тоді приблизно 17 років.

Також, останнім часом, судячи з фото другого підозрюваного, Андрія Лавреги, він займався тату. Сам робив їх своїм товаришам у досить спартанських умовах. На сторінці багато зразків його робіт.

Андрій Лаврега робить тату своїм знайомим Інстаграм

Інстаграм

"Убили мого синочка"

У вівторок, 3 грудня правоохоронці висунули підозру двом колишнім бійцям добровольчого батальйону за ч. 2 ст.115 КК України умисне вбивство малолітньої дитини вчинене групою осіб. Найближчим часом суд має обрати їм запобіжний захід.

На сторінці мами загиблого хлопчика Інни Соболєвої з'явилося фото з підписом: "Вчора нелюди вбили мого синочка-янголятка, Сашеньку... помоліться за нього". Друзі та рідні висловлюють співчуття В'ячеславу й Інні Соболєвим, а також і мамі Інни, бабусі малюка.

Нагадаємо, 1 грудня, у неділю в центрі Києва біля ресторану "Маріо" був обстріляний джип депутата Київської обласної ради, бізнесмена В'ячеслава Соболєва. Куля не зачепила чоловіка, але потрапила в його 3-річного сина. Хлопчик помер у кареті швидкої допомоги.

Соболєв мав тривалий конфлікт із суддею Вищого господарського суду Артуром Ємельяновим. За допомогою судових рішень у Соболєва відібрали нерухомість у Донецькій області, він сам повідомляв про це. Ємельянов заявив, що не причетний до вбивства, нібито це справа рук бізнесменів із Дніпра.

У самого В'ячеслава Соболєва п'ятеро дітей. Це його третій шлюб. У його нинішньої дружини Інни є ще двоє дітей – дочка і старший 17-річний син.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал