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"Яка нахабність!" Росіян звинуватили в "анексії" українського борщу

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В урядовій організації "Росспівробітництво" головним російським супом назвали борщ, що висміяв комедійний український ведучий Майкл Щур.

Так, в програмі #@)₴?$0 журналіст (справжнє ім'я Роман Вінтонів) заявив, що Кремль вкрав "наше все" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"З огляду на політичну ситуацію, грузинам теж треба бути обережними – і оком не моргнуть, як з'явиться хачапурі "по-самарськи", – пожартував ведучий.

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Ілюстрація. Борщ

Ілюстрація. Борщ

Телеканал Україна

"Яке небачене нахабство! Мабуть, скоро, перевіряючи на патріотизм політиків, доведеться питати не чий Крим, а чий борщ", – додав він.

При цьому, як розповів Майкл Щур, в одному з туристичних роликів Росії показано українські борщ, вареники, Миколу Гоголя та Крим. Крім того, у багатьох іноземних закладах борщ уже позиціонують як російську національну страву.

Нагадаємо, нещодавно РФ привласнила собі запорізьких козаків. Старший науковий співробітник Інституту Російської історії РАН Андрій Марчуков заявив, що все козацтво, включаючи запорожців, нібито має споконвічно російські корені.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Майкл Щур у своїй програмі висміяв українського музиканта, кандидата в депутати Святослава Вакарчука.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Майкл Щур
Місце
Україна
Теги
Росіявидеокурйоз
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